المهاجم الأوزبكي شيرزاد تيميروف يقلب موازين دوري نجوم العراق مع أربيل

وقاد تيميروف يوم أمس فريقه للفوز على حامل لقب الدوري الشرطة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، من اللقاء الذي أقيم على ملعب حريري.ومنذ انتقاله إلى صفوف أربيل في أغسطس/ آب الماضي، نجح المهاجم الأوزبكي في خطف الأنظار إليه في كل مشاركة وكل حدث يرتبط باسمه، خصوصًا أنه دخل التاريخ كأول لاعب أوزبكي يسجل هدفًا في ، ليحقق رقمًا تاريخيًا منذ أول مباراة له مع الفريق في سبتمبر/ أيلول الماضي.اللاعب صاحب الـ26 ربيعًا، وبعد مرور خمس جولات على مسابقة دوري نجوم ، استطاع أن يسجل 5 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، وهو معدل تهديفي مميز يؤهله للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي، خصوصًا أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته، ويحظى باهتمام وتقدير كبيرين من قبل مدرب أربيل .ما فعله تيميروف لم يكن في الحسبان، إذ قلب موازين الاحتراف في الدوري العراقي، فبسبب تألقه في المسابقة بدأت كبار الأندية العراقية توجه أنظارها صوب المهاجم، وأيضًا إلى لاعبي أوزبكستان، ومن المتوقع أن يشهد الدوري المحلي استقطاب المزيد من اللاعبين الأوزبكيين في فترة الانتقالات الشتوية، ليفتح المهاجم سوقًا جديدة للاعبي منتخب بلاده.ومن أبرز أسباب تألق المهاجم الأوزبكي مع أربيل هو التوظيف الصحيح الذي حظي به اللاعب من قبل مدربه باسم قاسم، الذي نجح في تهيئة أسلوب لعب الفريق، ليكون ملائمًا للمهاجم الأوزبكي وزميله ، إذ يُعدّان الثنائي الأخطر والأفضل في الدوري العراقي، كونهما سجلا أهداف في خمس جولات، ليضعا أربيل في مركز متقدم.ويعد المحطة السادسة في مشوار تيميروف، إذ سبق وأن مثل المهاجم أندية ناساف قرشي وباختاكور في أوزبكستان، وبرسيبوليس وبيكان من وكيتشي من .وسبق للمهاجم أن حقق لقب الدوري والكأس وكأس السوبر في أوزباكستان مع باختاكور عامي 2020 و2021، بينما توج بلقب درع تحدي هونغ مع كيتشي بموسم 2023–24.وبعد مرور خمس جولات، يتصدر أربيل مؤقتًا جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أندية كبيرة مثل الشرطة، والقوة الجوية، والزوراء، والطلبة، والكرمة.