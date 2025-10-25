المهاجم الأوزبكي شيرزاد تيميروف يقلب موازين دوري نجوم العراق مع أربيل

وقاد شيرزاد
تيميروف يوم أمس فريقه أربيل
للفوز على حامل لقب الدوري الشرطة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، من اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسوا
حريري.
ومنذ انتقاله إلى صفوف أربيل في أغسطس/ آب الماضي، نجح المهاجم الأوزبكي في خطف الأنظار إليه في كل مشاركة وكل حدث يرتبط باسمه، خصوصًا أنه دخل التاريخ كأول لاعب أوزبكي يسجل هدفًا في دوري نجوم العراق
، ليحقق رقمًا تاريخيًا منذ أول مباراة له مع الفريق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
اللاعب صاحب الـ26 ربيعًا، وبعد مرور خمس جولات على مسابقة دوري نجوم العراق
، استطاع أن يسجل 5 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، وهو معدل تهديفي مميز يؤهله للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري في الموسم الحالي، خصوصًا أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته، ويحظى باهتمام وتقدير كبيرين من قبل مدرب أربيل باسم قاسم
.
ما فعله تيميروف لم يكن في الحسبان، إذ قلب موازين الاحتراف في الدوري العراقي، فبسبب تألقه في المسابقة بدأت كبار الأندية العراقية توجه أنظارها صوب المهاجم، وأيضًا إلى لاعبي أوزبكستان، ومن المتوقع أن يشهد الدوري المحلي استقطاب المزيد من اللاعبين الأوزبكيين في فترة الانتقالات الشتوية، ليفتح المهاجم سوقًا جديدة للاعبي منتخب بلاده.
تيميروف وقابيل.. الثنائي الأفضل في دوري نجوم العراق
ومن أبرز أسباب تألق المهاجم الأوزبكي مع أربيل هو التوظيف الصحيح الذي حظي به اللاعب من قبل مدربه باسم قاسم، الذي نجح في تهيئة أسلوب لعب الفريق، ليكون ملائمًا للمهاجم الأوزبكي وزميله مصطفى قابيل
، إذ يُعدّان الثنائي الأخطر والأفضل في الدوري العراقي، كونهما سجلا ثمانية
أهداف في خمس جولات، ليضعا أربيل في مركز متقدم.
ويعد فريق أربيل
المحطة السادسة في مشوار تيميروف، إذ سبق وأن مثل المهاجم أندية ناساف قرشي وباختاكور في أوزبكستان، وبرسيبوليس وبيكان من إيران
وكيتشي من هونغ كونغ
.
وسبق للمهاجم أن حقق لقب الدوري والكأس وكأس السوبر في أوزباكستان مع باختاكور عامي 2020 و2021، بينما توج بلقب درع تحدي هونغ كونغ
مع كيتشي بموسم 2023–24.
وبعد مرور خمس جولات، يتصدر أربيل مؤقتًا جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أندية كبيرة مثل الشرطة، والقوة الجوية، والزوراء، والطلبة، والكرمة.