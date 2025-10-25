الاتحاد الآسيوي يعين حكاماً عراقيين لمباريات قارية "مهمة"

وذكرت اللجنة في بيان، أن الاتحاد سمّى وأكرم علي ضمن طاقم تحكيم مباراة والأنصار اللبناني، التي تقام اليوم السبت عند الساعة السابعة مساءً ضمن بطولة لكرة القدم، بمشاركة الحكم الباكستاني محمد علي، وحكم رابع من طاجيكستان.كما كلف الحكم روند فتاح، بقيادة مباراة منتخبي وأوزبكستان ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية لمنافسات ، والمقررة في الساعة الخامسة والنصف مساءً من اليوم ذاته.