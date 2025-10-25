كم سعر تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

سيدخل الفريقان المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يأمل في تعزيز صدارته لليغا، ورفع الفارق أمام غريمه، بينما يبحث عن خطف الصدارة، وتأكيد سيطرته على منافسه بعد أربعة انتصارات متتالية حققها رفقاء في الموسم الماضي.ومن المتوقع أن يشهد اللقاء صراعات محتدمة بين اللاعبين، كما أن الأجواء لن تقل صخبًا في المدرجات، حيث يحضر عشاق لرفع "تيفو" ضخم عند دخول الفريقين لأرض الملعب، ومن المتوقع أن يجاور الحضور الجماهيري 80 ألف مشجع.بلغت أسعار تذاكر مباراة ريال وبرشلونة أرقامًا خيالية غير مسبوقة، بالنظر إلى التهافت الكبير عليها من طرف الجماهير، وكذا بسبب خصوصية وفخامة بعد المقاعد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وفق ما نشره الموقع الرسمي للنادي الملكي.بلغت أسعار تذاكر الطابع الرابع من المدرجات (الأرخص) 135 يورو، بينما بلغ سعر أغلى تذكرة في المنصات الجانبية الشرقية والغربية 465 يورو، على أن يتحصل حاملو التذاكر غير الموسمية على خصم 20% من قيمة التذاكر.أما تذاكر المدرجات السفلية والعلوية في المدرجات الشرقية والغربية فبلغت 405 يورو، و325 يورو للمدرجات الواقعة على طرفي الملعب، أما بالنسبة لحاملي التذاكر غير الموسمية، فيكون السعر أقل بكثير، ولكنه لا ينخفض عن 108 يورو، وفق ما كشفته صحيفة " ".وبلغت أسعار التذاكر في السوق السوداء مبالغ خيالية، وتشهد إعادة بيع واسعة مع إقبال كبير من طرف الجماهير، حيث لا يقل سعر أرخص تذكرة عن 900 يورو، بينما قد يصل سعر أغلى مقعد في منطقة كبار الشخصيات (VIP) إلى أكثر من 11 ألف يورو.وتقام مباراة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الثاني 2025، على ملعب "سانتياغو برنابيو" وتنطلق صافرة البداية في السعاة 18:15 بتوقيت ومكة المكرمة.