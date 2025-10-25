لابورتا يشعل كلاسيكو مدريد وبرشلونة بتصريح "مستفز"

ويحل ضيفا على غريمه التقليدي في معقله بملعب “سانتياغو برنابيو" يوم غد الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من .وقال : " يخلق جوا غير لائق حول طاقم التحكيم دائما. من خلال ما يفعله تلفزيونهم، فإنهم يهيئون الحكام، إنها استراتيجية للفوز لا ينبغي أن تكون".وأضاف رئيس : "لا يمكنهم القول إن الحكام يؤذونهم أو أنهم يفضلون برشلونة. نحن لا نمارس دور الضحية، سنحاول الذهاب والفوز في البرنابيو مرة أخرى".وتسود أجواء متوترة لقاء ، حيث انقطعت علاقة ونظيره رئيس ريال مدريد منذ أشهر، ويسود شعور بالانتقام بين جماهير ريال مدريد بعد خسارة الفريق 4 مرات من أصل 4 مباريات "الكلاسيكو" في الموسم الماضي.ويتصدر فريق ريال مدريد جول ترتيب برصيد 24 نقطا، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة حامل اللقب.