صديقة لامين تكشف جدل حملها: أتمنى أن أصبح أماً

وظهرت خلال جلسة تحضيرية افتراضية مع معجبيها بعنوان "استعدوا معي"، حيث شاركت روتينها بينما كانت مصففة شعرها تصفف شعرها.ومن بين التعليقات، سألها أحد المعجبين في البث المباشر عما إذا كانت تنتظر طفلاً من لاعب برشلونة.فأجابت المغنية باستغراب ضاحكةً: "لا، لا، لا. ليس الآن"، مُوضحةً أنه لا توجد خطط لتوسيع الأسرة في الوقت الحالي.ومع ذلك، انتهزت نيكي الفرصة أيضاً لكشف أحلامها المستقبلية: "أود أن أصبح أماً أيضاً"، ثم سألت متابعيها: "وهل أنتم كذلك؟".وبالتالي، ألمحت الفنانة الأرجنتينية إلى أنها، على الرغم من أنها ليست حاملاً، إلا أنها تحلم بالأمومة على المدى الطويل.يذكر أن العلاقة بين نيكي ولامين توطدت بشكل متزايد، حيث حرصت على دعمه من المدرجات في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة ضد أولمبياكوس اليوناني.وشوهدت نيكي وهي ترافق إلى التدريبات، حيث كانت تقود سيارتها إلى ملعب التدريب، وتلوح للجماهير وهم يقتربون منهما.