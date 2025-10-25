تشيلسي يسقط بهدف مغربي في الدوري الإنجليزي

افتتح المهاجم الأرجنتيني جارناتشو التسجيل لأصحاب الأرض "للبلوز" مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.لكن الضيوف ردوا الصاع صاعين بإحرازهم هدفين متتاليين، الأول عبر ويلسون إسيدور في الدقيقة 22، والثاني اقتنصه طالبي في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب " بريدج" بالعاصمة .وتوقف رصيد عند 14 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.في المقابل رفع رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى مركز الوصافة على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.