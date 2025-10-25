ختام منافسات بطولة أندية العراق لألعاب القوى

اختتمت، اليوم السبت، منافسات لألعاب القوى الدور الثالث بمشاركة 82 نادياً والتي أقيمت في ملعبي بوزارة الشباب والرياضة والمركز التدريبي في (فعاليات الرمي).

​

واستمرت المنافسات على مدى ثلاثة أيام متواصلة وشهدت تنافساً محموماً بين الأندية ونتائج مميزة في عدد من الفعاليات.