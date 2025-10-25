رونالدو يصل إلى هدفه 950 خلال مسيرته

وصل النصر النجم ، الى هدفه 950 خلال مسيرته الاحترافية.

وأنجر مهمته أمام مضيفه الحزم بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من "دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووضع الفريق "العالمي" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.



وأضاف الهدف الثاني للضيوف بحلول الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليصل إلى هدفه رقم 950 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.



ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الحزم عند 5 نقاط ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.