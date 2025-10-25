رونالدو يصل إلى هدفه 950 خلال مسيرته

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ليفربول يتلقى الخسارة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544984-638970217124960357.jpeg
رونالدو يصل إلى هدفه 950 خلال مسيرته
رياضة
2025-10-25 | 16:41
المصدر:
روسيا اليوم
66 شوهد
وصل
مهاجم نادي
النصر النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، الى هدفه 950 خلال مسيرته الاحترافية.
وأنجر
نادي النصر
مهمته أمام مضيفه الحزم بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من "دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ووضع
البرتغالي
جواو فيليكس
الفريق "العالمي" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.
وأضاف
كريستيانو رونالدو
الهدف الثاني للضيوف بحلول الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليصل إلى هدفه رقم 950 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.
ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نادي الحزم عند 5 نقاط ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
اعتراف "مثير" من شقيق مبابي بعد هدفه التاريخي
18:25 | 2025-09-14
الأعرجي لـ لاريجاني: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار
06:54 | 2025-08-11
ميسي يقترب من معادلة رقم رونالدو بعدد الأهداف
02:59 | 2025-10-25
رونالدو يقص شريط موسم النصر الجديد بهدف (فيديو)
13:41 | 2025-07-30
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
كريستيانو رونالد
جواو فيليكس
مهاجم نادي
نادي النصر
البرتغالي
كريستيانو
البرتغال
+A
-A
اخترنا لك
ليفربول يتلقى الخسارة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي
18:05 | 2025-10-25
ختام منافسات بطولة أندية العراق لألعاب القوى
13:54 | 2025-10-25
تشيلسي يسقط بهدف مغربي في الدوري الإنجليزي
13:31 | 2025-10-25
ماذا قال ألونسو عن كلاسيكو الاحد وتصريحات لامين؟.. هذه التفاصيل
12:45 | 2025-10-25
صديقة لامين تكشف جدل حملها: أتمنى أن أصبح أماً
11:39 | 2025-10-25
لابورتا يشعل كلاسيكو مدريد وبرشلونة بتصريح "مستفز"
09:30 | 2025-10-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
25.56%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
21.5%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
15.14%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
13.36%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
12.8%
03:41 | 2025-10-25
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:41 | 2025-10-25
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
محليات
11.63%
02:28 | 2025-10-24
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
02:28 | 2025-10-24
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
افتح حساب زناگين في المصرف الاهلي قبل 30-11
14:32 | 2025-10-25
بالفيديو.. حماية احد المرشحين للانتخابات يعتدون على مواطن في ديالى
06:03 | 2025-10-25
لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)
03:10 | 2025-10-25
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
16:00 | 2025-10-24
عراقي يشيد بـ"أناقة" الدعايات الانتخابية في أربيل: "تريدلك أخو خيته يخلي اللافتة بالجزرة"
08:48 | 2025-10-24
بالفيديو.. كارثة على طريق البتيرة في ميسان
05:16 | 2025-10-24
بالفيديو.. القبض على متهم بالسرقة باستخدام "التنويم المغناطيسي"
05:14 | 2025-10-24
حريق يلتهم منزلاً في منطقة الكرادة.. الدفاع المدني تدخل
09:19 | 2025-10-23
شكل الـ"لاندكروزر" تغير من شدة الضربة.. حادث كارثي يوقع ضحايا في البصرة
08:22 | 2025-10-23
إسرائيل تنفذ غارات جوية عنيفة في البقاع اللبناني (فيديو)
06:15 | 2025-10-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.