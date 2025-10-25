الصفحة الرئيسية
التالي
مايك السومرية
من
06:00 AM
الى
07:00 AM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544987-638970267596895657.webp
ليفربول يتلقى الخسارة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي
رياضة
2025-10-25 | 18:05
المصدر:
Sky News عربية
278 شوهد
تعرض
ليفربول
، حامل اللقب، لهزيمته الرابعة تواليا في
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم، بخسارته 3-2 أمام برنتفورد، في مباراة شهدت نجاح المصري
محمد صلاح
في فك عقدة التسجيل بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وتأخر فريق المدرب أرنه سلوت بهدف بعد خمس دقائق، عندما أطلق دانجو واتارا تسديدة مباشرة في الشباك بعد رمية تماس طويلة، وضاعف كيفن شادي تقدم برنتفورد في الدقيقة 45.
وقلص ميلوش كيركيز الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، محرزا هدفه الأول مع
ليفربول
بعد تمريرة عرضية من كونور
برادلي
.
لكن حصار ليفربول المتوقع في الشوط الثاني لم يسفر عن جديد على مستوى النتيجة، وأعاد إيجور تياجو، لاعب برنتفورد، فارق الهدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
وأعطى
محمد صلاح
بارقة أمل لجماهير ليفربول بهدف في الدقيقة 89، لكن فريقه لم يتمكن من العودة في النتيجة.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يخسر فيها ليفربول أربع مباريات متتالية في الدوري.
ويحتل الفريق الآن المركز السادس برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر آرسنال، الذي يستضيف
كريستال بالاس
الأحد.
وحقق برنتفورد فوزه الثاني تواليا ليتقدم إلى المركز العاشر بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
+A
-A
