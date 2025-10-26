اليوم.. قمة مرتقبة بين النجف والطلبة في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق

الأنيق أنهى تحضيراته الفنية والخططية مساء أمس السبت تحت قيادة المدرب ، الذي ركّز خلال الوحدة التدريبية التي أقيمت على أحد ملاعب على الجوانب التكتيكية وتطبيق بعض الجمل الهجومية والدفاعية استعداداً للمباراة، حيث من المؤمل أن تشهد التشكيلة الطلابية عودة عدد من العناصر المصابة مثل كرار سعد، ، سيف رشيد، ومنتظر عادل بعد تماثلهم للشفاء من إصابات مختلفة، الأمر الذي يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في رسم ملامح التشكيل الأساسي.في المقابل، يتطلع فريق النجف بقيادة مدربه الجديد إلى استعادة توازنه بعد النتائج السلبية الأخيرة التي أثارت استياء جماهير غزلان البادية، ولا سيما عقب الخروج المؤلم من أمام فريق بفارق ركلات الترجيح في الدور (32)، كما يعوّل الأخير على تطبيق أسلوبه المعروف بالتنظيم الدفاعي الصارم والانطلاق السريع في التحولات الهجومية، مستفيداً من خبرة لاعبيه وقدرتهم على تنفيذ الأدوار المزدوجة بين الضغط والارتداد.ويمتلك النجف مجموعة بارزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، يتقدمهم السوري محمود المرمور، وعبد الله حسون، إلى جانب المهاجمين رضا حاجم والتونسي نسيم صيهود وجعفر عبيس، فيما يتولى مهمة الربط وصناعة اللعب المحترف إدريسا ناينغ، ويساندهم المخضرم بخبرته الواسعة في خط الوسط.أما الطلبة، فيعوّل على الانسجام المتزايد بين خطوطه الثلاثة، إلى جانب نزعة هجومية واضحة يسعى البلوشي من خلالها إلى اقتناص النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم المنافسة.وفي خطوة تهدف إلى رفع المعنويات وتحفيز اللاعبين، قررت الهيئة الإدارية لنادي النجف فتح أبواب الملعب مجاناً أمام الجماهير لمؤازرة الفريق في هذه المواجهة المهمة، في مشهد يتوقع أن يمنح المباراة زخماً جماهيرياً كبيراً يعيد الأجواء الحماسية إلى مدرجات الملعب الأولمبي.