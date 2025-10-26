Alsumaria Tv
اليوم.. قمة مرتقبة بين النجف والطلبة في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق

رياضة

2025-10-26 | 03:59
اليوم.. قمة مرتقبة بين النجف والطلبة في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق
1 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يخوض فريق الطلبة لكرة القدم اليوم اختباراً صعباً أمام مضيفه النجف في واحدة من أبرز مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم (2025 - 2026)، وذلك على أرض الملعب الأولمبي في محافظة النجف عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في مواجهة يُنتظر أن تحمل طابع الندية والإثارة بين فريقين يسعيان لتصحيح المسار وتعزيز الموقف في جدول الترتيب.

الأنيق أنهى تحضيراته الفنية والخططية مساء أمس السبت تحت قيادة المدرب القطري طلال البلوشي، الذي ركّز خلال الوحدة التدريبية التي أقيمت على أحد ملاعب النجف على الجوانب التكتيكية وتطبيق بعض الجمل الهجومية والدفاعية استعداداً للمباراة، حيث من المؤمل أن تشهد التشكيلة الطلابية عودة عدد من العناصر المصابة مثل كرار سعد، حسين عمار، سيف رشيد، ومنتظر عادل بعد تماثلهم للشفاء من إصابات مختلفة، الأمر الذي يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في رسم ملامح التشكيل الأساسي.

في المقابل، يتطلع فريق النجف بقيادة مدربه الجديد علي عبد الجبار إلى استعادة توازنه بعد النتائج السلبية الأخيرة التي أثارت استياء جماهير غزلان البادية، ولا سيما عقب الخروج المؤلم من بطولة كأس العراق أمام فريق المصافي بفارق ركلات الترجيح في الدور (32)، كما يعوّل الأخير على تطبيق أسلوبه المعروف بالتنظيم الدفاعي الصارم والانطلاق السريع في التحولات الهجومية، مستفيداً من خبرة لاعبيه وقدرتهم على تنفيذ الأدوار المزدوجة بين الضغط والارتداد.

ويمتلك النجف مجموعة بارزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، يتقدمهم السوري محمود المرمور، وعبد الله حسون، إلى جانب المهاجمين رضا حاجم والتونسي نسيم صيهود وجعفر عبيس، فيما يتولى مهمة الربط وصناعة اللعب المحترف إدريسا ناينغ، ويساندهم المخضرم صفاء هادي بخبرته الواسعة في خط الوسط.

أما الطلبة، فيعوّل على الانسجام المتزايد بين خطوطه الثلاثة، إلى جانب نزعة هجومية واضحة يسعى البلوشي من خلالها إلى اقتناص النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم المنافسة.

وفي خطوة تهدف إلى رفع المعنويات وتحفيز اللاعبين، قررت الهيئة الإدارية لنادي النجف فتح أبواب الملعب مجاناً أمام الجماهير لمؤازرة الفريق في هذه المواجهة المهمة، في مشهد يتوقع أن يمنح المباراة زخماً جماهيرياً كبيراً يعيد الأجواء الحماسية إلى مدرجات الملعب الأولمبي.
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

