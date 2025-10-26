7 ساعات تفصلنا عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة: الموعد والقنوات الناقلة

ويطمع في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال فيما يسعى الألماني مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.وبعد مرور 9 جولات من المنافسة يتصدر ترتيب برصيد 24 نقطة وقد حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.ويحل برشلونة في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف مدريد بفارق نقطتين ويملك 22 نقطة جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة فيما خسر لقاء واحد.وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0 وبنتيجة 4-3.وفي تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين وفي نهائي فاز فريق فليك أيضا وكان ذلك بنتيجة 3-2.