سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545007-638970648384761182.jpg
المدرب المساعد في مهمة كبرى.. من هو ماركوس سورغ خليفة فليك المؤقت؟
رياضة
2025-10-26 | 04:39
337 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يستعد برشلونة، بقيادة المدرب الألماني ماركوس سورغ (59 عامًا)، لمواجهة غريمه
ريال مدريد
اليوم الأحد، في مباراة
الكلاسيكو
المُقررة إقامتها على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة
الدوري الإسباني لكرة القدم
"لا ليغا".
وسيشغل سورغ مهمة
المدير الفني
لبرشلونة في مباراة اليوم؛ حيث سيعوض ماركوس غياب مواطنه
هانز فليك
، الذي تعرض للطرد في آخر مباريات البرسا بالدوري الإسباني، أمام جيرونا، يوم السبت الماضي.
مسيرة لاعب متواضعة
في مسيرته لاعباً، مثّل سورغ 4 أندية ألمانية، أبرزها
شتوتغارت
، وقد اعتزل كرة القدم عام 1999 بقميص نادي ديتزينغين. وإجمالًا، خاض ماركوس 269 مباراة مع الأندية التي مثّلها، مُسهمًا بـ75 هدفًا (سجّل 73 هدفًا، قدّم تمريرتين حاسمتين).
وفي واقع الأمر، لم تكن تجربة ماركوس سورغ في ملاعب كرة القدم بـ"الناجحة"، خاصةً أن مدرب برشلونة الحالي لم يلعب أي مباراة في
دوري الدرجة الأولى
الألماني، مع اكتفائه بخوض 4 مباريات فقط ببطولة
كأس ألمانيا
.
مسيرة تدريبية طويلة
بعد اعتزاله، بدأ سورغ مسيرته التدريبية سريعاً؛ حيث عمل في نادي شتوتغارتر كيكرز، قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفريق هايدنهايم، ومنه التحق بفريق أولم، وهو أول فريق كان مثّله وهو لاعب.
في 2008، قرر سورغ القيام بخطوة غريبة بعض الشيء؛ حيث أصبح كشافًا لنادي فرايبورغ، قبل أن يتولى منصب المدير الفني لفريق تحت 17 عامًا بالنادي نفسه، ومن ثم صار مديرًا فنيًا للفريق الثاني، قبل أن يتولى المنصب ذاته في الفريق الأول عام 2011.
وقاد ماركوس سورغ الفريق الأول لفرايبورغ في 18 مباراة، بواقع 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني، ومباراة واحدة ببطولة كأس
ألمانيا
، محققًا 3 انتصارات فقط، مقابل 4 خسائر و11 هزيمة.
وتعرّض سورغ للإقالة من منصبه في فرايبورغ، بعد احتلال الفريق المركز الأخير في ترتيب
الدوري الألماني
مع نهاية النصف الأول من موسم 2011-12، وقد أخذ ماركوس بضعة أشهر من الراحة، قبل أن يعود للعمل مجددًا، وهذه المرة من بوابة فريق تحت 17 عامًا في
بايرن ميونخ
.
وفي 2013، تولى سورغ تدريب منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، وقد نجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة أوروبا، قبل أن يصبح مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا الأول؛ حيث عمل مع
يواكيم لوف
وفليك.
وأُعجب فليك بعمل سورغ في منتخب ألمانيا، ليصطحبه معه إلى برشلونة؛ حيث تولى هانز الإشراف على العارضة الفنية للفريق الكتالوني بدايةً من صيف 2024.
فرصة جديدة أمام ماركوس سورغ
ستمثل مباراة
الكلاسيكو
فرصة جديدة أمام ماركوس سورغ في قيادة الفريق الأول لبرشلونة؛ حيث سبق للمدرب الألماني أن قاد كتيبة "البلوغرانا" في مباراتين الموسم الماضي، تعويضًا لغياب فليك بداعي الإيقاف أيضًا.
لكن المشكلة أن البرسا تعرّض للهزيمة في كلتا المباراتين (0-1 أمام ديبورتيفو ليغانيس، 1-2 أمام أتلتيكو مدريد)، فهل يقلب سورغ المعطيات أمام
ريال مدريد
؟
