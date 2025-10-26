اليوم.. ديالى يسعى لاستعادة الصدارة في مواجهة الميناء بدوري نجوم العراق

الصفحة الرئيسية
2025-10-26 | 05:07
55 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يدخل فريق
ديالى
مباراة اليوم أمام
الميناء
سعياً لتحقيق الفوز واستعادة صدارة
دوري نجوم العراق
الكروي للمحترفين، في اللقاء الذي يجمعهما لحساب الجولة الخامسة.
ولدى الفريق البرتقالي (12) نقطة، ويبين هذا الرصيد المميز في بداية الموسم العزيمة الكبيرة لكرة
ديالى
في المنافسة على المراكز المتقدمة، ولا سيما أن الفوز على
الميناء
سيعني قفزة نوعية في سلم الترتيب، وقد يمنح (البرتقالي) ميزة الانفراد بالصدارة، ليؤكد بذلك بدايته الاستثنائية.
وعلى الجانب الآخر، يطمح الميناء إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تقدمه نحو مرتبة أفضل، ويمتلك السفانة (6) نقاط من فوزين وخسارتين، مما يضعه في منتصف الجدول، وعلى الرغم من أن رصيد الفريق البصري لا يقارن حالياً برصيد ديالى، إلا أن تاريخه وإمكاناته الفنية تجعل منه منافساً عنيداً قادراً على إيقاف نجاحات الأخير.
وفي لقاء آخر لا يقل أهمية عن سابقه، يستضيف
زاخو
في ملعبه متحديه
الموصل
، إذ يتطلع أبناء الخابور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز رصيده البالغ (6) نقاط، لكن مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه ممثل
محافظة نينوى
الذي يمني النفس بإحراز الفوز الثالث له في مشاركته الحالية.
وبدوره سيكون
ملعب النجف الدولي
مسرحاً لمواجهة أصحاب الدار أمام الطلبة، في مباراة تتباين فيها طموحات وواقع الفريقين بشكل كبير، إذ يدخل (غزلان البادية) اللقاء وهو يعيش أسوأ بداياته في المواسم الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى تذيله جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط بعد تعرضه لأربع خسارات متتالية في الجولات السابقة مع استقبال شباكه للعديد من الأهداف، وتعد مباراة اليوم بمثابة طوق النجاة ومفتاح كسر حاجز النتائج السلبية.
وفي المقابل، يأمل الأنيق استغلال حالة التراجع التي يمر بها مضيفه لحصد ثلاث نقاط جديدة سيعزز بها موقعه ضمن أندية المقدمة، وقد تدفعه نحو المربع الذهبي.
وسيلعب اليوم أيضاً النفط أمام أمانة
بغداد
في
ملعب الساحر أحمد راضي
.
