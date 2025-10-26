دورة الألعاب الآسيوية: برونزية جديدة للعراق بالمواي تاي

وذكر بيان للجنة الأولمبية، أن "المركز الأول كان من نصيب التايلندي، تشايوان، والفلبيني جان بريكس ثانياً، فيما نال العراقي، سجاد حمزة الميدالية البرونزية".كما أحرز التوأم العراقي، وأحمد فوزي الميدالية البرونزية في منافسات فعالية الزوجي.وجاء المركز الأول في المنافسة من نصيب الفريق الفلبيني الذي توّج بالميدالية الذهبية، أما الميدالية الفضية فكانت للفريق الإماراتي، فيما حقق الفريقين الماليزي والعراقي الميدالية البرونزية.