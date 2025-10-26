ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الاسباني بعد انتصار مثير على برشلونة

ووضع حداً لخسارته في آخر أربع مباريات أمام غريمه الكتالوني، إذ حقق فوزه الأول على برشلونة منذ 21 أبريل 2024.وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، إذ تقدم لريال في الدقيقة 22، ثم أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.لكن بيلينغهام حسم فوز فريق المدرب قبل ثلاث دقائق من .وطُرد لاعب برشلونة في نهاية الوقت بدل الضائع بعد حصوله على الإنذار الثاني.وعزز مدريد تصدره للدوري برصيد 27 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بخمس نقاط على برشلونة حامل اللقب، والذي تلقى الهزيمة الثانية في البطولة هذا الموسم.