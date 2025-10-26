سر المشاجرة العنيفة.. فينيسيوس حاول ضرب لامين يامال

ودخل لاعب في مشاجرة عنيفة مع عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز على برشلونة بنتيجة (2-1) ليعزز الفريق الملكي صدارته لجدول ترتيب .ورفع ريال مدريد رصيده إلى (27) نقطة متربعًا على القمة بفارق (5) نقاط كاملة عن برشلونة الذي تجمد رصيده عند (22) نقطة في المركز الثاني.وتقدّم ريال مدريد عبر في الدقيقة (22) بعد تمريرة مميزة من قبل أن يعادل الكفة لبرشلونة في الدقيقة (38)، ثم عاد بيلينغهام ليسجل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول.وبعد صافرة النهاية دخل لامين يامال في سجال مباشر مع أردا غولر لاعب ريال مدريد الذي سبق أن تشاحن معه في مواجهة سابقة بين منتخبي إسبانيا وتركيا قبل قرابة شهر.هذا الموقف دفع للتدخل والدفاع عن زميله التركي إلا أن جونيور اتجه بسرعة نحو لامين يامال وظل يشير إليه بأنه كثير الكلام ومثير للمشكلات.ومع محاولة فينيسيوس الوصول إلى يامال تدخل رافينيا لاعب برشلونة ليقف أمام فينيسيوس ويمنعه من التقدم، ليشتعل الوضع أكثر ويدخل لاعب ريال مدريد في مشادة لفظية حادة مع رافينيا الغائب عن بسبب الإصابة.وانتهى المشهد سريعًا بتدخل عناصر من الجهازين الفنيين وبعض اللاعبين لإبعاد الأطراف المتصارعة قبل خروج الجميع إلى غرف الملابس وسط توتر واضح سيزيد من سخونة المرحلة المقبلة بين الغريمين التقليديين.