الزوراء يبحث عن أول فوز في دوري نجوم العراق بمواجهة القاسم الليلة

ولم يذق النوارس طعم الفوز في ثلاث مباريات لعبها حتى الآن، إذ اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام الطلبة والكرمة، بينما خسر الديربي بمواجهة الغريم التقليدي ، علماً أنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الشرطة بسبب ارتباطهما بالاستحقاق الآسيوي.ويدخل لقاء اليوم من أجل مصالحة جماهيره وتصحيح المسار بعد تعرضه إلى ثلاث خسارات متتالية محلياً وقارياً أمام الجوية والنصر السعودي واستقلال الطاجيكي، ولذلك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لاستعادة الثقة بالنفس ومواصلة رحلة المنافسة في الموسم الحالي.وعلى الجانب الآخر، يعاني ممثل كرة من أزمة مالية حادة تُعد السبب الرئيس في سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها النادي. وإلى جانب العائق المالي، هناك عوامل فنية أسهمت في تراجع مستوى الفريق وظهوره بصورة باهتة في المباريات الأخيرة.ويأمل أنصار أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة لطي صفحة الإخفاقات وانطلاقة حقيقية نحو ترك منطقة والتقدم إلى المراكز المشرفة.ولدى فريق القاسم نقطة وحيدة من تعادل مع ، مقابل ثلاث خسارات تلقاها أمام النفط والكرخ وأمانة .وفي لقاء آخر، يطمح للعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية حينما يحل ضيفاً على . ويصل الكناري إلى هذه المباراة وفي جعبته (7) نقاط، بينما يمتلك فرسان المملكة (3) نقاط.وسيكون عنوان هذه المواجهة "التعويض"، لا سيما أن الكرخ قادم من تعادل أمام النفط، في حين خسر نفط بمواجهة أمانة بغداد.