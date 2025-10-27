الزوراء يبحث عن أول فوز في دوري نجوم العراق بمواجهة القاسم الليلة

ولم يذق النوارس طعم الفوز في ثلاث مباريات لعبها حتى الآن، إذ اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام الطلبة والكرمة، بينما خسر الديربي بمواجهة الغريم التقليدي القوة الجوية
، علماً أنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الشرطة بسبب ارتباطهما بالاستحقاق الآسيوي.
ويدخل الزوراء
لقاء اليوم من أجل مصالحة جماهيره وتصحيح المسار بعد تعرضه إلى ثلاث خسارات متتالية محلياً وقارياً أمام الجوية والنصر السعودي واستقلال الطاجيكي، ولذلك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لاستعادة الثقة بالنفس ومواصلة رحلة المنافسة في الموسم الحالي.
وعلى الجانب الآخر، يعاني ممثل كرة بابل
من أزمة مالية حادة تُعد السبب الرئيس في سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها النادي. وإلى جانب العائق المالي، هناك عوامل فنية أسهمت في تراجع مستوى الفريق وظهوره بصورة باهتة في المباريات الأخيرة.
ويأمل أنصار فريق القاسم
أن تكون مواجهة اليوم بمثابة بوابة لطي صفحة الإخفاقات وانطلاقة حقيقية نحو ترك منطقة القاع
والتقدم إلى المراكز المشرفة.
ولدى فريق القاسم نقطة وحيدة من تعادل مع الغراف
، مقابل ثلاث خسارات تلقاها أمام النفط والكرخ وأمانة بغداد
.
وفي لقاء آخر، يطمح الكرخ
للعودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية حينما يحل ضيفاً على نفط ميسان
. ويصل الكناري إلى هذه المباراة وفي جعبته (7) نقاط، بينما يمتلك فرسان المملكة (3) نقاط.
وسيكون عنوان هذه المواجهة "التعويض"، لا سيما أن الكرخ قادم من تعادل أمام النفط، في حين خسر نفط ميسان
بمواجهة أمانة بغداد.