فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم

رياضة

2025-10-27 | 11:04
فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم
600 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يستعد الاتحاد التركي لكرة القدم لفتح تحقيق شامل بشأن الحكام، بعد أن أعلن رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو اليوم الاثنين، أن 152 حكما شاركوا في مراهنات على المباريات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الاثنين، أن "سبعة من هؤلاء الحكام، هم من حكام المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام من المستوى الأول أيضا".
وأشار البيان "استنادا إلى البيانات التي تلقاها الاتحاد فإن 371 حكما من أصل 571 حكما يديرون مباريات الدوريات المحترفة، يمتلكون حسابات مراهنات".
وأوضح البيان أن "حكما واحدا فقط وضع رهانات على 18 ألف و227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من عشرة آلاف مباراة، ووضع اثنان وأربعون حكما رهانات على أكثر من ألف مباراة".
وقال رئيس اتحاد الكرة التركي حاجي عثمان أوغلو "اعتبارا من اليوم فصاعدا، ستبدأ لجنتنا التأديبية الإجراءات اللازمة، وستصدر إحالات في المستقبل القريب، وستفرض العقوبات المناسبة".
للتذكير، يحظر على الحكام في تركيا المشاركة في رهانات على المباريات.
