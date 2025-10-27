لامين جمال يجمع الأموال لشراء هذا القصر

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، يعتزم جمال إنفاق ملايين اليوروهات على شراء فاخر في برشلونة كان مقر إقامة أسطورة وزوجته السابقة، المغنية العالمية ، قبل أن يدرجا العقار للبيع بعد انفصالهما في عام 2022.وبحسب صحيفة "إل بايس" ، يهتم جمال بشراء هذا العقار الذي بني عام 2012 ويمتد على مساحة 3800 ، ويتضمن ثلاث سكنية (منزلا رئيسيا ووحدتين إضافيتين)، إضافة إلى مسبحين داخلي وخارجي، وملعب تنس، وصالة رياضية، وحتى استوديو تسجيل.وكان سعر العقار الأصلي عند طرحه للبيع في 2022 يبلغ 14 مليون يورو، لكن بعد بيع إحدى الوحدتين الثانويتين بشكل منفصل، انخفض السعر إلى 11 مليون يورو للوحدتين المتبقيتين، اللتين تضمان ست غرف نوم وخمسة حمامات، وتوفران خصوصية عالية.ووفقا لتقارير إسبانية، فإن جمال مستعد لدفع 11 مليون يورو لشراء العقار، مع نيته إنفاق مبالغ إضافية كبيرة على تجديدات لتعديل المنزل وفق ذوقه الخاص.ويستطيع جمال تحمل هذا الإنفاق الضخم بفضل عقده الجديد مع برشلونة، الذي وقعه في مايو الماضي، ويستمر لست سنوات براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، ما يعني أنه قد يجني حتى 180 مليون يورو طوال مدة العقد.وعلاوة على راتبه، تقدر مجلة "فوربس" دخل لامين جمال السنوي الإجمالي – بما في ذلك العقود الإعلانية – بنحو 43 مليون دولار.ومن المعروف أن جمال يولي عائلته اهتماما خاصا، إذ سبق أن اشترى منازل لوالدته ووالده وجدته.وكان جمال قد صرح سابقا بأنه يعيش مع والدته، لذا قد يرجح أن ينتقل أحد أفراد عائلته للعيش معه في هذا العقار الجديد، خاصة أنه يضم وحدتين سكنيتين.ويشار إلى أن جمال على علاقة عاطفية مع المغنية الأرجنتينية (25 عاما)، التي وصفت علاقتهما مؤخرا بأنها "مليئة بالحب".ومن المفارقات أن هذه العلاقة بين لاعب من برشلونة ومغنية من الجنوبية أكبر منه سنا، تشبه إلى حد بعيد العلاقة السابقة بين والمطربة الكولومبية شاكيرا، التي تكبره بعشر سنوات.