لاعب المنتخب العراقي يثير ضجة في السعودية وبيان رسمي من النجمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545154-638971805146652318.png
لاعب المنتخب العراقي يثير ضجة في السعودية وبيان رسمي من النجمة
رياضة
2025-10-27 | 12:47
202 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أثارت التصريحات الأخيرة للاعب المنتخب العراقي
علي جاسم
، المحترف في صفوف نادي النجمة السعودي،
جدلا
واسعا على الساحة الرياضية
السعودية
.
وتحدث جاسم في لقاء إعلامي مع قنوات سعودية، عقب خسارة فريقه أمام
الأهلي
بهدف نظيف في
الدوري السعودي للمحترفين
، معبرا عن وجود فجوة واضحة في الدعم بين الأندية.
وأوضح جاسم أن "الأندية الكبرى تحظى بدعم كبير، في حين تجد أندية الوسط نفسها معزولة تماما عن أي دعم"، وفق تعبيره.
وأضاف جاسم: "
وزارة الرياضة
تخصص الدعم للأندية الكبرى، والأندية الأخرى معزولة، يوجد فرق بين إمكانيات لاعبي الأهلي ولاعبي النجمة، كناد أو كجمهور أو كلاعبين ومن الناحية المادية".
وتابع: "أشعر بالحزن على نادي النجمة وجمهوره الوفي. لو حظي النادي بدعم أكبر، لاستطاع استقطاب محترفين من طراز أعلى، الإدارة لم تقصر أبدا، بل قدمت المكافآت وفعلت ما بوسعها، لكن الفوارق بيننا وبين الأندية الأخرى لا تخفى على أحد".
وأثارت تصريحات جاسم الجدل، حيث أصدرت إدارة نادي النجمة بيانا وضحت من خلاله موقفها من هذه التصريحات، وعبرت في مستهل بيانها عن بالغ الامتنان لما تقدمه وزارة الرياضة للأندية
السعودية
كافة ومن بينها نادي النجمة.
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالتصريح الإعلامي للاعب الفريق الأول
علي جاسم
فإن الإدارة تؤكد أن ما صدر عنه كان نتيجة سوء تقدير في التعبير، ولا يعكس الواقع الفعلي للدعم الذي يتلقاه النادي كما أنه لم يكن مطلعا على تفاصيل ذلك الدعم ".
وأوضحت إدارة النجمة في ختام بيانها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات الصادرة من
الاتحاد السعودي لكرة القدم
والمنظمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حرصا على ضبط الرسائل الإعلامية والمحافظة على الصورة المؤسسية للنادي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ماذا سيأكل لاعبو المنتخب العراقي قبل مباراة السعودية التاريخية؟
11:46 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
تذاكر مجانية لمباراة المنتخب العراقي أمام السعودية
16:38 | 2025-10-12
علي
جاسم
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد السعودي
الدوري السعودي
السومرية نيوز
وزارة الرياضة
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
اخترنا لك
ريال مدريد يجمد مفاوضات تجديد عقد نجمه فينيسيوس
12:54 | 2025-10-27
لامين جمال يجمع الأموال لشراء هذا القصر
11:59 | 2025-10-27
فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم
11:04 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
بعد الفوز على برشلونة.. اليك موعد مباراة ريال مدريد القادمة
10:11 | 2025-10-27
رسمياً.. الكهرباء يعلن قبول استقالة مدربه راضي شنيشل
05:51 | 2025-10-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
25.69%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.24%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
16.96%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
15.57%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان
محليات
8.79%
14:16 | 2025-10-25
المحتوى الهابط يجمع اية خليل بزينب يوسف خلف القضبان
14:16 | 2025-10-25
السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات
محليات
8.74%
05:37 | 2025-10-26
السومرية تنشر رابط القبول المركزي في الجامعات
05:37 | 2025-10-26
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!
03:55 | 2025-10-27
مسؤول حماية مرشحة يعتدي على سائق "تك تك" جنوبي بغداد
08:32 | 2025-10-26
نزاع عشائري عنيف في ذي قار والقوات الأمنية تتدخل
06:04 | 2025-10-26
انفجار ونار هائلة في مستودع نفطي بالبصرة.. ومعلومات عن "وفيات ومفقودين" (فيديو)
03:10 | 2025-10-26
افتح حساب زناگين في المصرف الاهلي قبل 30-11
14:32 | 2025-10-25
بالفيديو.. حماية احد المرشحين للانتخابات يعتدون على مواطن في ديالى
06:03 | 2025-10-25
لأول مرة.. العراق يبدأ باطفاء الحرائق بالطائرات (فيديو)
03:10 | 2025-10-25
السامرائي: سندخل الانتخابات برؤية واضحة وبرنامج واقعي لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم
16:00 | 2025-10-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.