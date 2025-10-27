لاعب المنتخب العراقي يثير ضجة في السعودية وبيان رسمي من النجمة

وتحدث جاسم في لقاء إعلامي مع قنوات سعودية، عقب خسارة فريقه أمام بهدف نظيف في ، معبرا عن وجود فجوة واضحة في الدعم بين الأندية.وأوضح جاسم أن "الأندية الكبرى تحظى بدعم كبير، في حين تجد أندية الوسط نفسها معزولة تماما عن أي دعم"، وفق تعبيره.وأضاف جاسم: " تخصص الدعم للأندية الكبرى، والأندية الأخرى معزولة، يوجد فرق بين إمكانيات لاعبي الأهلي ولاعبي النجمة، كناد أو كجمهور أو كلاعبين ومن الناحية المادية".وتابع: "أشعر بالحزن على نادي النجمة وجمهوره الوفي. لو حظي النادي بدعم أكبر، لاستطاع استقطاب محترفين من طراز أعلى، الإدارة لم تقصر أبدا، بل قدمت المكافآت وفعلت ما بوسعها، لكن الفوارق بيننا وبين الأندية الأخرى لا تخفى على أحد".وأثارت تصريحات جاسم الجدل، حيث أصدرت إدارة نادي النجمة بيانا وضحت من خلاله موقفها من هذه التصريحات، وعبرت في مستهل بيانها عن بالغ الامتنان لما تقدمه وزارة الرياضة للأندية كافة ومن بينها نادي النجمة.وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالتصريح الإعلامي للاعب الفريق الأول فإن الإدارة تؤكد أن ما صدر عنه كان نتيجة سوء تقدير في التعبير، ولا يعكس الواقع الفعلي للدعم الذي يتلقاه النادي كما أنه لم يكن مطلعا على تفاصيل ذلك الدعم ".وأوضحت إدارة النجمة في ختام بيانها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات الصادرة من والمنظمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حرصا على ضبط الرسائل الإعلامية والمحافظة على الصورة المؤسسية للنادي.