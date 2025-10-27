الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545156-638971812224799121.jpg
ريال مدريد يجمد مفاوضات تجديد عقد نجمه فينيسيوس
رياضة
2025-10-27 | 12:54
المصدر:
موقع كووورة
2,254 شوهد
كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن موقف
ريال مدريد
من تجديد عقد نجمه البرازيلي
فينيسيوس جونيور
.
وينتهي عقد
فينيسيوس
مع
ريال مدريد
، في صيف 2027، أي بنهاية الموسم بعد المقبل.
وبحسب موقع "ذي أتلتيك"، توقفت مفاوضات
ريال
مدريد
مع
فينيسيوس جونيور
لتجديد عقده بعد عقد اجتماعات بينهما.
وأضاف أن انقسامات نشبت داخل ريال مدريد، بشأن تجديد عقد النجم البرازيلي ما بين من
ينتقد
تصرفات اللاعب ومن يتفهمونها.
وأظهر فينيسيوس في أكثر من مرة اعتراضه على مدربه
تشابي ألونسو
، بسبب كثرة استبداله، وكان آخرها أمام برشلونة في لقاء
الكلاسيكو
، أمس الأحد، حيث اعترض بشكل فج، وغادر الملعب متوجهًا لغرفة خلع الملابس، قبل أن يتراجع ويعود لمقاعد البدلاء.
وشارك الجناح البرازيلي في 13 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع 4.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
ريال مدريد
فينيسيوس
فينيسيوس جونيور
تشابي ألونسو
الكلاسيكو
البرازيل
كلاسيكو
انقسام
