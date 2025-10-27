ريال مدريد يجمد مفاوضات تجديد عقد نجمه فينيسيوس

وينتهي عقد مع ، في صيف 2027، أي بنهاية الموسم بعد المقبل.وبحسب موقع "ذي أتلتيك"، توقفت مفاوضات مع لتجديد عقده بعد عقد اجتماعات بينهما.وأضاف أن انقسامات نشبت داخل ريال مدريد، بشأن تجديد عقد النجم البرازيلي ما بين من تصرفات اللاعب ومن يتفهمونها.وأظهر فينيسيوس في أكثر من مرة اعتراضه على مدربه ، بسبب كثرة استبداله، وكان آخرها أمام برشلونة في لقاء ، أمس الأحد، حيث اعترض بشكل فج، وغادر الملعب متوجهًا لغرفة خلع الملابس، قبل أن يتراجع ويعود لمقاعد البدلاء.وشارك الجناح البرازيلي في 13 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع 4.