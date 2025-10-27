برشلونة يكشف سبب تراجع أداء نجمه في الكلاسيكو

وقاد سورغ الفريق الكتالوني من على مقاعد البدلاء بينما جلس فليك في المدرجات بسبب عقوبة إيقافه مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.وبرر سورغ خسارة برشلونة، قائلا في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" : "ارتكبنا أخطاء أكثر من المعتاد، ودافعنا بتكتل في الثلث الأخير في الملعب، ولم ننجح في اختراق دفاع ، لذا لم نخلق الكثير من الفرص".وتطرق سورغ للحديث عن لامين جمال، قائلا "ربما تأثر سلبا بصافرات الاستهجان ضده، يجب أن يتعلم التعامل مع مثل هذه المواقف من الغضب الجماهيري، إنه لاعب متحمس دائما، ولكن اليوم لم يكن سهلا عليه".وأضاف "لم يكن الأمر سهلا، لكننا تحدثنا بين الشوطين عن محاولة إيجاد المزيد من فرص المواجهة الفردية، ولكن كان أفضل منا، ففي بعض الأحيان يقدم المدافعون أداء أفضل، ويجب أن نتقبل ذلك".وأوضح سورغ "لامين عائد لتوه من إصابة، ويحتاج إلى حساسية المباريات، وهذا طبيعي، فهو لاعب شاب عمره 18 عاما، ويجب منحه وقتا ومساعدته، وشراسة المنافسين ضده أمر طبيعي، لذا يجب أن نساعده لإخراج أفضل ما لديه".وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة ليتخلف بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر ترتيب " ".