احتفال بالكلاسيكو يهدد نجم ريال مدريد بعقوبة وإيقاف (صور)

وكان بيلينغهام أحرز الهدف الثاني لريال مدريد
قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله كيليان مبابي
، ليقود الفريق الملكي إلى فوز ثمين عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني
بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.
لكن احتفاله المثير شتت الأضواء عن أدائه المميز، وأعاد إلى الأذهان الواقعة المشابهة في بطولة "يورو 2024"، حين قام اللاعب بإيماءة مماثلة بعد تسجيله هدفا لإنجلترا أمام سلوفاكيا، ما أدى حينها إلى تغريمه 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه لمباراة واحدة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
.
ومن المتوقع أن يراجع الاتحاد الإسباني لكرة القدم
مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء لتحديد ما إذا كان تصرف بيلينغهام يستدعي فرض عقوبة جديدة، رغم أن قرارا رسميا لم يصدر بعد.
وفي حال إدانته، قد يواجه النجم الشاب غرامة مالية أو إيقافا لمباراة، وهو ما يشكل ضربة مؤلمة لريال مدريد في ظل دخوله مرحلة حاسمة من الموسم.
المباراة نفسها لم تخل من التوتر، إذ شهدت اشتباكا بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة انتهى بطرد بيدري
من برشلونة.
ورغم الجدل، أشاد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو
بأداء بيلينغهام قائلا: "قدم مستوى رائعا في آخر ثلاث مباريات، كنا نعلم أنه يحتاج إلى الوقت ليستعيد إيقاعه، والآن نراه في أفضل حالاته."
الجدير بالذكر أن واقعة مشابهة حدثت عام 2019 حين قام غاريث بيل
بإيماءة مسيئة لجماهير أتلتيكو مدريد
، إلا أنه أفلت من العقوبة، ما قد يمنح بيلينغهام بصيص أمل في تجنب الإيقاف هذه المرة.
ومع ذلك، تبقى سابقة "يورو 2024" نقطة سوداء في سجله قد تدفع اللجنة الانضباطية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من ريال مدريد أو اللاعب، فيما ينتظر الجميع قرار رابطة "لا ليغا" بشأن الحادثة.