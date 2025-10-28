احتفال بالكلاسيكو يهدد نجم ريال مدريد بعقوبة وإيقاف (صور)

- رياضة



يواجه نجم وسط احتمال التعرض لعقوبة تأديبية بعد إيماءة اعتبرت غير لائقة خلال احتفاله بفوز فريقه على برشلونة 2-1 في مساء الأحد.

وأظهر مقطع مصور اللاعب الإنجليزي، صاحب هدف الفوز، وهو يشير إلى منطقة الفخذ ويخرج لسانه باتجاه الجماهير، في لقطة أثارت موجة واسعة من الجدل على ، حيث اعتبرها كثيرون تصرفا غير رياضي.

Umukinnyi wa #RealMadrid , Jude Bellingham, ashobora guhabwa ibihano n’ubuyobozi bwa Shampiyona ya Espagne nyuma yo kwishimira igitego afata ku Bugabo mu mukino Real Madrid yatsinzemo #FCBarcelona ibitego 2-1 wabaye ku wa 26 Ukwakira 2025. pic.twitter.com/obSqs1rKr7 — Richard Irakoze (@dean_irak) October 28, 2025

وكان بيلينغهام أحرز الهدف الثاني لريال قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله ، ليقود الفريق الملكي إلى فوز ثمين عزز صدارته لجدول ترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.



لكن احتفاله المثير شتت الأضواء عن أدائه المميز، وأعاد إلى الأذهان الواقعة المشابهة في بطولة "يورو 2024"، حين قام اللاعب بإيماءة مماثلة بعد تسجيله هدفا لإنجلترا أمام سلوفاكيا، ما أدى حينها إلى تغريمه 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه لمباراة واحدة من قبل .

ومن المتوقع أن يراجع مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء لتحديد ما إذا كان تصرف بيلينغهام يستدعي فرض عقوبة جديدة، رغم أن قرارا رسميا لم يصدر بعد.



وفي حال إدانته، قد يواجه النجم الشاب غرامة مالية أو إيقافا لمباراة، وهو ما يشكل ضربة مؤلمة لريال مدريد في ظل دخوله مرحلة حاسمة من الموسم.



المباراة نفسها لم تخل من التوتر، إذ شهدت اشتباكا بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة انتهى بطرد من برشلونة.



ورغم الجدل، أشاد مدرب بأداء بيلينغهام قائلا: "قدم مستوى رائعا في آخر ثلاث مباريات، كنا نعلم أنه يحتاج إلى الوقت ليستعيد إيقاعه، والآن نراه في أفضل حالاته."



الجدير بالذكر أن واقعة مشابهة حدثت عام 2019 حين قام بإيماءة مسيئة لجماهير ، إلا أنه أفلت من العقوبة، ما قد يمنح بيلينغهام بصيص أمل في تجنب الإيقاف هذه المرة.



ومع ذلك، تبقى سابقة "يورو 2024" نقطة سوداء في سجله قد تدفع اللجنة الانضباطية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.



حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من ريال مدريد أو اللاعب، فيما ينتظر الجميع قرار رابطة "لا ليغا" بشأن الحادثة.