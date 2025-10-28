نجم برشلونة يقترب من الرحيل.. الإصابات تجبره على مغادرة "البلوغرانا"

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن تجديد عقد أصبح خيارا غير مطروح حاليا خاصة بعدما تعرض لانتكاسة جديدة تضاف إلى سجل إصاباته المتكررة.وأشار التقرير إلى أن كريستنسن يرغب في البقاء مع " " لكن تكرار غياباته والشكوك حول قدرته على العودة لمستواه السابق يجعله قريبا من الرحيل.وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن صاحب الـ29 عاما هو أحد اللاعبين الذين يرغب برشلونة في التخلص منهم لكنه يرفض الرحيل مفضلا البقاء حتى نهاية عقده.وكان كريستنسن انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2026.