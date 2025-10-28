ميسي يحسم موقف مشاركته في مونديال 2026

وقال /38 عاما/ في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": المشاركة في أمر استثنائي، وسأحب المشاركة في البطولة.ومع ذلك، أشار ميسي إلى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، مؤكدا أنه سينتظر أولا ليرى كيف سيتجاوب جسده خلال الأشهر المقبلة.وسيبلغ قائد المنتخب الأرجنتيني عامه الـ39 في التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.وعن احتمالية مشاركته للمرة السادسة في كأس العالم، قال ميسي: أريد التواجد هناك، أن أشعر بالراحة، وأن أقدّم إسهاما مهما لمنتخب بلادي عندما أشارك.وأكد ميسي أنه يريد أن يرى ما إذا كان لا يزال قادرا على تقديم مئة بالمئة من مستواه. وقال إن مشاركته مع منتخب الأرجنتيني لن تكون منطقية إلا إذا تحسن أداء الفريق.وقال: فزنا بالنسخة الاخيرة من كأس العالم، ومن الرائع أن نتمكن من الدفاع عن لقبنا.والنسبة له، يظل "اللعب مع بمثابة الحلم، خاصة في البطولات الكبرى".وكان ميسي، مدد تعاقده مؤخرا مع الأميركي لمدة ثلاثة أعوام.وسيظل ميسي مع النادي، الذي يشارك في امتلاكه، حتى نهاية عام 2028، وسيكون وقتها ميسي بلغ عامه الـ41 ولكنه لا يفكر حاليا في الاعتزال.