فينيسيوس وألونسو إلى نقطة اللاعودة.. ماذا دار بينهما خلال الكلاسيكو

وأفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، بأن مستقبل التعايش بين الجناح الدولي البرازيلي والمدرب الإسباني يبدو مهددا بشكل خطير.واستمتع أول أمس الأحد بمباراة طال انتظارها، حيث تغلب على ضيفه ومنافسه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، ليضع حدا لمسلسل هزائمه أمام الفريق الكتالوني، الذي استمر في لقاءات الفريقين الأربعة الأخيرة بمختلف المسابقات، ويعزز الفريق الأبيض موقعه على قمة ترتيب بفارق 5 نقاط أمام غريمه اللدود.وتم بناء هذا النجاح في سياق متوتر للغاية، فبالإضافة للمعركة الشرسة بين الفريقين على أرض الملعب، نجحت تصريحات لامين جمال، لاعب برشلونة، قبل المباراة في صب الزيت على النار، ليدخل النجم الإسباني الشاب في مشادة مع عند صافرة النهاية.ومن حيث مستواه على أرض الملعب، كان بلا شك من بين أفضل اللاعبين في كلاسيكو الأحد، وفي الواقع، قدم الجناح الموهوب (25 عاما) أداء رائعا يتماشى مع بدايته الممتازة للموسم، وأسكت منتقديه.ومع ذلك، لا تزال علاقة فينيسيوس وألونسو هشة، كما اتضح من خروجه في الدقيقة 72 من مواجهة ضد برشلونة، بعد استبداله بمواطنه ، حيث لم يعجب اللاعب رقم 7 في ريال بهذا التغيير، وأبلغ مدربه بذلك.ورفض فينيسيوس مصافحة ألونسو، وتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، حيث نقل موقع "فوت ميركاتو" قوله: "سأذهب إلى الجحيم. سأرحل عن هذا الفريق"، ليرد ، وهو في حالة من الغضب الشديد: "هيا يا فينيسيوس، اذهب إلى الجحيم".وبعد هذا الجدل اللفظي، أوضحت إذاعة " " أن المدرب الإسباني قد يفرض عقوبة على فينيسيوس، مضيفة أن إدارة ريال مدريد ستدعم هذا القرار.وأشارت المحطة إلى أن هذا الخلاف يظهر بوضوح مدى انهيار الحوار بين الرجلين، مؤكدة أن فينيسيوس لا يحب معاملة مدرب الألماني السابق تجاهه.وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، دقت العديد من وسائل الإعلام ناقوس الخطر، حيث أكد برنامجا "إل لارجويرو" و"إل تشيرينغيتو" أنه إذا استمر الوضع، فلن يبقى فينيسيوس في ريال مدريد، حيث أضافا أن ثقة البرازيلي في مدربه قد تلاشت.ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، هنأ ألونسو جميع لاعبيه بعد المباراة، بمن فيهم فينيسيوس، لكن المشكلة تبدو أعمق، فبموجب عقد حتى عام 2027، من غير المرجح أن يمدد اللاعب عقده إذا لم تتغير الأمور.ويطالب فينيسيوس بمزيد من المال من مسؤولي ، ويعتقد الآن أنه يستحق المزيد من الاحترام من مدربه.ويتعين على الريال معالجة هذا الموقف المتوتر بشكل مباشر في الأشهر القليلة المقبلة، فيما شددت صحيفة " " الإسبانية على أنه ليس هناك شك في أن الثنائي وصلا إلى نقطة اللاعودة.