انفجارات عدة تهز مدينة غزة بعد غارات "إسرائيلية"
ما سر تراجع مستوى لامين.. طبيب يكشف: لا يقوى على الركض
رياضة
2025-10-28 | 12:02
616 شوهد
كشف طبيب متخصص أن نجم برشلونة لامين جمال لا يقدم سوى نصف مستواه الحقيقي على أرض الملعب بسبب إصابة في منطقة الفخذ، تعرف طبيا بـ"العانة المؤلمة" والتي تعيقه بشدة عن الحركة والتسديد.
وأوضح الدكتور
بيدرو
لويس
ريبول
، أخصائي الصدمات الرياضية المعروف، أن هذه الإصابة المزمنة تسبب ألما مستمرا في منطقة العانة، ما يحد من انفجارية جمال وسرعته، وهما سمتان أساسيتان في أسلوب لعبه.
وأشار الطبيب إلى أن الحالة باتت واضحة للعيان خلال خسارة برشلونة أمام
ريال مدريد
(1-2) في
كلاسيكو
سانتياغو برنابيو أول أمس الأحد.
وقال الدكتور ريبول في تصريحات لبرنامج El" "Larguero الإسباني: "هذه إصابة صعبة العلاج حقا. تتميز بألم يقلص قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة تقريبا، وهو بالضبط ما شهدناه في
الكلاسيكو
".
وأضاف: "يكاد جمال لا يطلق تسديدات نحو المرمى، ويواجه صعوبة في التنقل، ونراه باستمرار يمد جسده محاولا تخفيف الألم".
وأوضح ريبول أن لامين جمال يعاني من إصابة "مُعطِّلة" تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.
وتابع "هذه الإصابة تسمح له بالمشاركة، لكنها تبعده تماما عن مستواه الأمثل وتضعف أداءه بشكل ملحوظ".
وأكد ريبول أن الإصابة لا تتضمن تلفا هيكليا في المفاصل، لكنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً للشفاء الكامل إذا لم تُدَر بحذر.
وأشار إلى أن
نادي برشلونة
يعمل حاليا على تخفيف الأعباء التدريبية والبدنية على جمال لتفادي تفاقم حالته، في ظل مخاوف متزايدة داخل النادي والمنتخب الإسباني من تأثير هذه الإصابة على مشاركته في المباريات الحاسمة.
مقالات ذات صلة
برشلونة يكشف سبب تراجع أداء نجمه في الكلاسيكو
15:02 | 2025-10-27
سر المشاجرة العنيفة.. فينيسيوس حاول ضرب لامين يامال
14:10 | 2025-10-26
طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنغام الصحية
05:36 | 2025-08-22
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لامين جمال ومدة غيابه
02:50 | 2025-10-04
لامين
برشلونة
نادي برشلونة
ريال مدريد
الكلاسيكو
كلاسيكو
الرياض
مدريد
سانتي
بيدرو
حارس إنتر ميلان يتسبب في مقتل رجل مسن
11:08 | 2025-10-28
فينيسيوس وألونسو إلى نقطة اللاعودة.. ماذا دار بينهما خلال الكلاسيكو
10:35 | 2025-10-28
أحمد عبد الجبار مدرباً لفريق الكهرباء بكرة القدم
09:41 | 2025-10-28
ميسي يحسم موقف مشاركته في مونديال 2026
07:49 | 2025-10-28
نجم برشلونة يقترب من الرحيل.. الإصابات تجبره على مغادرة "البلوغرانا"
06:55 | 2025-10-28
احتفال بالكلاسيكو يهدد نجم ريال مدريد بعقوبة وإيقاف (صور)
03:04 | 2025-10-28
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
25.89%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
19.36%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
16.47%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
14.72%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
لاعب المنتخب العراقي يثير ضجة في السعودية وبيان رسمي من النجمة
رياضة
12.37%
12:47 | 2025-10-27
لاعب المنتخب العراقي يثير ضجة في السعودية وبيان رسمي من النجمة
12:47 | 2025-10-27
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
11.18%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
المزيد
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
