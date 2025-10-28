Alsumaria Tv
ما سر تراجع مستوى لامين.. طبيب يكشف: لا يقوى على الركض

رياضة

2025-10-28 | 12:02
ما سر تراجع مستوى لامين.. طبيب يكشف: لا يقوى على الركض
616 شوهد

كشف طبيب متخصص أن نجم برشلونة لامين جمال لا يقدم سوى نصف مستواه الحقيقي على أرض الملعب بسبب إصابة في منطقة الفخذ، تعرف طبيا بـ"العانة المؤلمة" والتي تعيقه بشدة عن الحركة والتسديد.

وأوضح الدكتور بيدرو لويس ريبول، أخصائي الصدمات الرياضية المعروف، أن هذه الإصابة المزمنة تسبب ألما مستمرا في منطقة العانة، ما يحد من انفجارية جمال وسرعته، وهما سمتان أساسيتان في أسلوب لعبه.
وأشار الطبيب إلى أن الحالة باتت واضحة للعيان خلال خسارة برشلونة أمام ريال مدريد (1-2) في كلاسيكو سانتياغو برنابيو أول أمس الأحد.
وقال الدكتور ريبول في تصريحات لبرنامج El" "Larguero الإسباني: "هذه إصابة صعبة العلاج حقا. تتميز بألم يقلص قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة تقريبا، وهو بالضبط ما شهدناه في الكلاسيكو".
وأضاف: "يكاد جمال لا يطلق تسديدات نحو المرمى، ويواجه صعوبة في التنقل، ونراه باستمرار يمد جسده محاولا تخفيف الألم".
وأوضح ريبول أن لامين جمال يعاني من إصابة "مُعطِّلة" تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.
وتابع "هذه الإصابة تسمح له بالمشاركة، لكنها تبعده تماما عن مستواه الأمثل وتضعف أداءه بشكل ملحوظ".
وأكد ريبول أن الإصابة لا تتضمن تلفا هيكليا في المفاصل، لكنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً للشفاء الكامل إذا لم تُدَر بحذر.
وأشار إلى أن نادي برشلونة يعمل حاليا على تخفيف الأعباء التدريبية والبدنية على جمال لتفادي تفاقم حالته، في ظل مخاوف متزايدة داخل النادي والمنتخب الإسباني من تأثير هذه الإصابة على مشاركته في المباريات الحاسمة.
فيديوهات

حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
Play
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
Play
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
Play
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
Play
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
Play
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
Play
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
Play
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
Play
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
Play
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
Play
تجول في اروقتها واستذكر الأجيال.. السوداني يزور مدرسته الابتدائية في ميسان (فيديو)
05:04 | 2025-10-27
