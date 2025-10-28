ما سر تراجع مستوى لامين.. طبيب يكشف: لا يقوى على الركض

وأوضح الدكتور لويس ، أخصائي الصدمات الرياضية المعروف، أن هذه الإصابة المزمنة تسبب ألما مستمرا في منطقة العانة، ما يحد من انفجارية جمال وسرعته، وهما سمتان أساسيتان في أسلوب لعبه.وأشار الطبيب إلى أن الحالة باتت واضحة للعيان خلال خسارة برشلونة أمام (1-2) في سانتياغو برنابيو أول أمس الأحد.وقال الدكتور ريبول في تصريحات لبرنامج El" "Larguero الإسباني: "هذه إصابة صعبة العلاج حقا. تتميز بألم يقلص قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة تقريبا، وهو بالضبط ما شهدناه في ".وأضاف: "يكاد جمال لا يطلق تسديدات نحو المرمى، ويواجه صعوبة في التنقل، ونراه باستمرار يمد جسده محاولا تخفيف الألم".وأوضح ريبول أن لامين جمال يعاني من إصابة "مُعطِّلة" تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.وتابع "هذه الإصابة تسمح له بالمشاركة، لكنها تبعده تماما عن مستواه الأمثل وتضعف أداءه بشكل ملحوظ".وأكد ريبول أن الإصابة لا تتضمن تلفا هيكليا في المفاصل، لكنها قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً للشفاء الكامل إذا لم تُدَر بحذر.وأشار إلى أن يعمل حاليا على تخفيف الأعباء التدريبية والبدنية على جمال لتفادي تفاقم حالته، في ظل مخاوف متزايدة داخل النادي والمنتخب الإسباني من تأثير هذه الإصابة على مشاركته في المباريات الحاسمة.