بعد الكلاسيكو.. رابطة الليجا تشكو جماهير ريال مدريد

وخسر برشلونة أمام غريمه ، يوم الأحد الماضي، على ملعب برنبايو، بهدفين لهدف، ضمن لقاءات الجولة العاشرة لليجا.وأعلنت رابطة الليجا، أنها أرسلت شكوى إلى في ولجنة مكافحة العنف.ووفقًا لبيان الرابطة، فإن الشكوى شملت الهتافات التي تحرض على العنف أو تتضمن محتوى مهين أو غير متسامح في مباريات كرة القدم، وهو ما وقع في مباراة .وأضاف البيان، أنه قبل 35 دقيقة من انطلاق المباراة، وعند الدقيقة الثانية، رددت مجموعة من مشجعي هتاف جماعية نابية ضد برشلونة، لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، إلى جانب هتاف آخر قبل بدء المباراة: "كونك من مشجعي برشلونة هو بمثابة كونك أحمق".وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن شكوى رابطة الليجا لم تتضمن أي هتافات أخرى ضد الفريق الكتالوني وجماهيره، ولكن بحسب العديد من شهود العيان، فقد سمعت أيضا هتافات مثل "اللعنة على كاتالونيا وأي شخص كتالوني".كما استنكرت رابطة الليجا أيضًا الهتافات ضد حارس مرمى برشلونة خلال مباراة إسبانيول وإلتشي.وكشفت الرابطة في بيانها، أنه في الدقيقة 35 من المباراة، رددت مجموعة من المشجعين هتاف (نريد رأس خوان) بشكل جماعي ومنسق لمدة 20 ثانية تقريبًا، في إشارة إلى حارس مرمى برشلونة، خوان ، بالإضافة إلى هتاف مسيء لبرشلونة.وكان جارسيا، قد قرر فسخ تعاقده مع إسبانيول في الصيف الماضي، مستفيدًا من وجود شرط جزائي، وقرر الانتقال للجار اللدود برشلونة.