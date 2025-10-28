اتحاد جدة يطيح بالنصر من كأس الملك السعودي

قدّم "العميد" عرضًا قويًا ليحسم اللقاء بفضل ثنائية الفرنسي في الدقيقة 15، وحسام عوار في الدقيقة (45+2)، فيما سجل للنصر البرازيلي أنجيلو جابرييل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 30.وبهذا الفوز، أطاح الاتحاد بغريمه النصراوي خارج البطولة، ليحجز مقعده في ربع الملك كآخر المتأهلين، إلى جانب أندية ، الفتح، الخلود، ، ، الشباب، والهلال.