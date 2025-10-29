كأس غرب آسيا للناشئين.. العراق يبحث عن الفوز الأول أمام الكويت

– رياضة



يواجه منتخبنا الوطني للناشئين عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره ، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دون 17 عاماً المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان.





وتُعد المواجهة أمام فرصة حاسمة للمنتخب لتصحيح المسار واستعادة الثقة، قبل خوض الجولة الثالثة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة.

ويطمح إلى تقديم أداء قوي وتعويض نتيجته في المباراة السابقة أمام منتخب ، لتعزيز موقعه في جدول البطولة والمنافسة على التأهل للأدوار التالية.وتُعد المواجهة أمام فرصة حاسمة للمنتخب لتصحيح المسار واستعادة الثقة، قبل خوض الجولة الثالثة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة.