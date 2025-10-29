برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة

وقال برشلونة في بيانه: "يعاني لاعب الفريق الأول بيدري من تمزق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر".ولم يحدد برشلونة مدة غياب بيدري، لكن صحيفة " " أكدت أن إصابته ستبعده عن الملاعب لفترة تمتد حتى ما بعد التوقف الدولي لشهر المقبل.وكان بيدري قد تعرض للطرد في مباراة " " التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام ، ما كان سيعني بالضرورة غيابه عن مباراة الفريق نهاية هذا الأسبوع أمام إلتشي في .ويتوقع أيضا أن يغيب بيدري عن مواجهتي في دوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيغو خارج الديار على ملعب "بالايدوس".وارتفع عدد لاعبي برشلونة المصابين إلى لاعبين، وهم: ، رافينيا، ، خوان غارسيا، ، غافي، ، وبيدري.من بين هؤلاء المصابين، يعد هو اللاعب الوحيد المرجح مشاركته في مباراة الأحد المقبل أمام إلتشي .