الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مقتل ستة جنود باكستانيين باشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545377-638973580552671823.webp
تحديث ثوري يطرق أبواب كرة القدم.. باستخدام الـ"VAR"
رياضة
2025-10-29 | 14:06
المصدر:
العين الاخبارية
86 شوهد
تدرس الجهة القائمة على صياغة قوانين كرة القدم إدخال تغييرات جديدة على صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".
وبدأ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في كرة القدم عام 2017، وكان بمثابة نقلة نوعية في قواعد كرة القدم.
يهدف هذا النظام إلى الحد من القرارات المثيرة للجدل، لكنه زاد من حدة الجدل حول حالات التسلل ولمسات اليد وركلات الجزاء.
وفي الوقت الحالي، يستعد
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
"IFAB"، المختص بتشريع قوانين كرة القدم، لإجراء واحد من أكبر التغييرات في الساحرة قبل
كأس العالم
2026.
وسيقترح مجلس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"IFAB"، السماح لحكم الفيديو المساعد بالتدخل في حالة ظهور بطاقة صفراء ثانية بشكل غير صحيح وفقا لصحيفة "ماركا"
الإسبانية
.
ومن بين أمور أخرى، تمت مناقشة مسألة أن حكام الفيديو يجب أن تكون لديهم إمكانية التدخل عند عرض بطاقة صفراء ثانية غير صحيحة.
سيتم تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السنوي للاتحاد، والذي سيعقد في 20 يناير/ كانون الثاني 2026 في
لندن
.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تدابير إضافية لتحسين سير اللعب وتقليل الانقطاعات وإضاعة الوقت، مثل إمكانية تمديد
العد التنازلي
للرميات وركلات المرمى.
العد التنازلي موجود بالفعل لمنع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة (حد أقصى 8 ثوان وتُمنح ركلة ركنية في حالة حدوث مخالفة).
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم
11:04 | 2025-10-27
كريستيانو رونالدو يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم
06:34 | 2025-10-08
الفيفا يرد على ترامب: كرة القدم أكبر من قادة العالم
16:01 | 2025-10-01
تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصغرة
09:16 | 2025-09-15
تحديث ثوري
كرة القدم
الـ"VAR"
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
مجلس الاتحاد الدولي
الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي
الاتحاد الدول
العد التنازلي
مجلس الاتحاد
+A
-A
اخترنا لك
لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين
13:41 | 2025-10-29
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
13:20 | 2025-10-29
برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة
13:15 | 2025-10-29
العراق يتغلب على الكويت برباعية في كأس غرب آسيا
12:56 | 2025-10-29
رونالدو يعلق على إقصاء النصر عن كأس ملك السعودية: نقف شامخين
11:59 | 2025-10-29
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة الكويت ببطولة كأس غرب آسيا اليوم
10:25 | 2025-10-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
41.4%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
15.54%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
11.98%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
10.78%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.36%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
9.94%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
"بالروح بالدم نفديك يا هيثم".. فيديو لمرشح يشعل الجدل والانتقاد على التواصل الاجتماعي
10:52 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.