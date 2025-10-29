وبدأ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في كرة القدم عام 2017، وكان بمثابة نقلة نوعية في قواعد كرة القدم.يهدف هذا النظام إلى الحد من القرارات المثيرة للجدل، لكنه زاد من حدة الجدل حول حالات التسلل ولمسات اليد وركلات الجزاء.وفي الوقت الحالي، يستعد "IFAB"، المختص بتشريع قوانين كرة القدم، لإجراء واحد من أكبر التغييرات في الساحرة قبل 2026.وسيقترح مجلس "IFAB"، السماح لحكم الفيديو المساعد بالتدخل في حالة ظهور بطاقة صفراء ثانية بشكل غير صحيح وفقا لصحيفة "ماركا" .ومن بين أمور أخرى، تمت مناقشة مسألة أن حكام الفيديو يجب أن تكون لديهم إمكانية التدخل عند عرض بطاقة صفراء ثانية غير صحيحة.سيتم تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السنوي للاتحاد، والذي سيعقد في 20 يناير/ كانون الثاني 2026 في .بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تدابير إضافية لتحسين سير اللعب وتقليل الانقطاعات وإضاعة الوقت، مثل إمكانية تمديد للرميات وركلات المرمى.العد التنازلي موجود بالفعل لمنع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة (حد أقصى 8 ثوان وتُمنح ركلة ركنية في حالة حدوث مخالفة).