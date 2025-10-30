شرط وحيد يقف امام انتقال أوسيمين الى برشلونة

ويرغب برشلونة في ضم مهاجم جديد في الموسم المقبل مع الاستقرار على عدم تفعيل بند تمديد عقد لموسم آخر بسبب تقدم عمره وكثرة إصاباته.وكشفت صحيفة " " عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات لقيادة خط الهجوم في الموسم المقبل.وأشارت إلى أن دفع 75 مليون يورو لنادي الإيطالي من أجل الحصول على خدمات أوسيمين بعقد يمتد حتى 2029 وبالتالي لن يرحل اللاعب إلا حال الحصول على عرض ضخم.وشارك أوسيمين خلال 9 مباريات مع فريقه التركي وسجل 6 أهداف وهز شباك الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.