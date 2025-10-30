لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545458-638974213400650501.jpg
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"
رياضة
2025-10-30 | 07:40
241 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
دخل
نادي ريال مدريد
وشركة A22 Sports Management المطور الرسمي لمشروع
دوري السوبر الأوروبي
في مواجهة قانونية غير مسبوقة مع
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا).
وتأتي هذه التحركات عقب فشل سلسلة اجتماعات بين الأطراف المعنية، حيث يتهم
ريال مدريد
والجهة المنظمة للمشروع
الاتحاد الأوروبي
بالتسبب في أضرار مالية ومعنوية كبيرة، وعرقلة إطلاق البطولة التي كان من المخطط أن تكون بديلا جذريا للمسابقات الأوروبية الحالية.
ووفقا للصحافة
الإسبانية
، يعمل محامو
ريال
مدريد
وشركة A22 على تقديم دعوى قانونية تطالب بتعويض يبلغ نحو 4.5 مليار يورو، كتعويض عن الخسائر التي تكبدها المشروع نتيجة ما يعتبرونه إجراءات تعسفية من اليويفا.
التقارير أكدت أن ممثلي ريال مدريد وA22 فقدوا الثقة في نوايا اليويفا، بعدما اتضح لهم أن الاتحاد لم يكن يسعى للتوصل إلى تسوية حقيقية، بل كان يستخدم الاجتماعات لكسب الوقت ومنع ولادة البطولة الجديدة.
النقاشات بين الطرفين شملت ملفات حقوق البث التلفزيوني وآليات إدارة المسابقة، إلا أنها انتهت دون اتفاق بسبب غياب رؤية مشتركة للصيغة النهائية للمشروع.
ويعتمد ريال مدريد وA22 في شكواهم على أحكام سابقة صادرة عن
محكمة العدل الأوروبية
تؤكد عدم أحقية أي جهة في احتكار تنظيم
البطولات الرياضية
ومنع المنافسة الحرة، معتبرين أن اليويفا استغل موقعه لفرض قيود غير مشروعة على الأندية الداعمة للسوبر ليغ.
ويرى مراقبون أن هذه القضية ستستمر لسنوات في المحاكم الأوروبية، لكن في حال نجاح ريال مدريد وA22، فقد يكون ذلك بداية حقبة جديدة في كرة القدم القارية، وربما نهاية سيطرة اليويفا المطلقة على البطولات الأوروبية.
المصدر:
روسيا اليوم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة تقرع جرس الخطر: أقضية كاملة "نُكبت" لهذا السبب
08:16 | 2025-08-02
فضيحة "الرقم 30": ريال مدريد متهم بالتحايل على القانون ومهدد بخسارة نقاط أوساسونا!
04:16 | 2025-08-20
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
03:04 | 2025-08-13
بسبب مبابي.. ريال مدريد يطيح بموظفة كبيرة
05:20 | 2025-08-08
ريال مدريد
السوبر الاوروبي
يويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
محكمة العدل الأوروبية
دوري السوبر الأوروبي
البطولات الرياضية
الاتحاد الأوروبي
نادي ريال مدريد
السومرية نيوز
روسيا اليوم
+A
-A
اخترنا لك
شرط وحيد يقف امام انتقال أوسيمين الى برشلونة
07:20 | 2025-10-30
13 ميدالية.. العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
05:12 | 2025-10-30
بينها القوة الجوية.. أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم
03:15 | 2025-10-30
تحديث ثوري يطرق أبواب كرة القدم.. باستخدام الـ"VAR"
14:06 | 2025-10-29
لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين
13:41 | 2025-10-29
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
13:20 | 2025-10-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
45.14%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
12.3%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
11.64%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
11.53%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
اقتصاد
10.17%
09:55 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:55 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
9.22%
06:26 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
06:26 | 2025-10-29
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.