لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"

وتأتي هذه التحركات عقب فشل سلسلة اجتماعات بين الأطراف المعنية، حيث يتهم والجهة المنظمة للمشروع بالتسبب في أضرار مالية ومعنوية كبيرة، وعرقلة إطلاق البطولة التي كان من المخطط أن تكون بديلا جذريا للمسابقات الأوروبية الحالية.ووفقا للصحافة ، يعمل محامو وشركة A22 على تقديم دعوى قانونية تطالب بتعويض يبلغ نحو 4.5 مليار يورو، كتعويض عن الخسائر التي تكبدها المشروع نتيجة ما يعتبرونه إجراءات تعسفية من اليويفا.التقارير أكدت أن ممثلي ريال مدريد وA22 فقدوا الثقة في نوايا اليويفا، بعدما اتضح لهم أن الاتحاد لم يكن يسعى للتوصل إلى تسوية حقيقية، بل كان يستخدم الاجتماعات لكسب الوقت ومنع ولادة البطولة الجديدة.النقاشات بين الطرفين شملت ملفات حقوق البث التلفزيوني وآليات إدارة المسابقة، إلا أنها انتهت دون اتفاق بسبب غياب رؤية مشتركة للصيغة النهائية للمشروع.ويعتمد ريال مدريد وA22 في شكواهم على أحكام سابقة صادرة عن تؤكد عدم أحقية أي جهة في احتكار تنظيم ومنع المنافسة الحرة، معتبرين أن اليويفا استغل موقعه لفرض قيود غير مشروعة على الأندية الداعمة للسوبر ليغ.ويرى مراقبون أن هذه القضية ستستمر لسنوات في المحاكم الأوروبية، لكن في حال نجاح ريال مدريد وA22، فقد يكون ذلك بداية حقبة جديدة في كرة القدم القارية، وربما نهاية سيطرة اليويفا المطلقة على البطولات الأوروبية.