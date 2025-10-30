Alsumaria Tv
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
المزيد
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"

رياضة

2025-10-30 | 07:40
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي &quot;يويفا&quot;
241 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

دخل نادي ريال مدريد وشركة A22 Sports Management المطور الرسمي لمشروع دوري السوبر الأوروبي في مواجهة قانونية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).



وتأتي هذه التحركات عقب فشل سلسلة اجتماعات بين الأطراف المعنية، حيث يتهم ريال مدريد والجهة المنظمة للمشروع الاتحاد الأوروبي بالتسبب في أضرار مالية ومعنوية كبيرة، وعرقلة إطلاق البطولة التي كان من المخطط أن تكون بديلا جذريا للمسابقات الأوروبية الحالية.

ووفقا للصحافة الإسبانية، يعمل محامو ريال مدريد وشركة A22 على تقديم دعوى قانونية تطالب بتعويض يبلغ نحو 4.5 مليار يورو، كتعويض عن الخسائر التي تكبدها المشروع نتيجة ما يعتبرونه إجراءات تعسفية من اليويفا.

التقارير أكدت أن ممثلي ريال مدريد وA22 فقدوا الثقة في نوايا اليويفا، بعدما اتضح لهم أن الاتحاد لم يكن يسعى للتوصل إلى تسوية حقيقية، بل كان يستخدم الاجتماعات لكسب الوقت ومنع ولادة البطولة الجديدة.

النقاشات بين الطرفين شملت ملفات حقوق البث التلفزيوني وآليات إدارة المسابقة، إلا أنها انتهت دون اتفاق بسبب غياب رؤية مشتركة للصيغة النهائية للمشروع.

ويعتمد ريال مدريد وA22 في شكواهم على أحكام سابقة صادرة عن محكمة العدل الأوروبية تؤكد عدم أحقية أي جهة في احتكار تنظيم البطولات الرياضية ومنع المنافسة الحرة، معتبرين أن اليويفا استغل موقعه لفرض قيود غير مشروعة على الأندية الداعمة للسوبر ليغ.

ويرى مراقبون أن هذه القضية ستستمر لسنوات في المحاكم الأوروبية، لكن في حال نجاح ريال مدريد وA22، فقد يكون ذلك بداية حقبة جديدة في كرة القدم القارية، وربما نهاية سيطرة اليويفا المطلقة على البطولات الأوروبية.
 
المصدر: روسيا اليوم
اخترنا لك
شرط وحيد يقف امام انتقال أوسيمين الى برشلونة
07:20 | 2025-10-30
13 ميدالية.. العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
05:12 | 2025-10-30
بينها القوة الجوية.. أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم
03:15 | 2025-10-30
تحديث ثوري يطرق أبواب كرة القدم.. باستخدام الـ"VAR"
14:06 | 2025-10-29
لاعب ريال مدريد في السجن: أعيش بين القتلة والمجرمين
13:41 | 2025-10-29
الديون تجبر البرازيل على عرض ملعب ماراكانا التاريخي للبيع
13:20 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
45.14%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
12.3%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة &quot;الغريق حسين&quot; في بغداد
11.64%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
11.53%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
10.17%
09:55 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:55 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
9.22%
06:26 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
06:26 | 2025-10-29
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
Play
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
Play
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
Play
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
Play
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
Play
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
Play
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
Play
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
Play
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
Play
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
Play
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
