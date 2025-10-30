الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545474-638974385539747247.png
داومان يدخل تاريخ أرسنال برقم قياسي
رياضة
2025-10-30 | 12:27
115 شوهد
أثار
ماكس
داومان جوهرة
أرسنال
إعجاب مدربه ميكل
أرتيتا
بعدما أصبح
أصغر
لاعب سنا يشارك أساسيا في تاريخ النادي، وذلك خلال الفوز على
برايتون
2-0 في كأس
رابطة الأندية الإنجليزية
.
وشارك داومان، الذي يلعب في أكاديمية
أرسنال
منذ 2015، لأول مرة مع الفريق الأول من على مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الموسم قبل أن يحطم أمس الأربعاء وهو بعمر 15 عاما و302 يوما فقط، الرقم القياسي لأصغر لاعب سنا يشارك أساسيا مع الفريق والذي كان يحمله جاك بورتر.
وقد شارك الحارس بورتر أساسيا في
كأس الرابطة
العام الماضي حين كان عمره 16 عاما و72 يوما.
وقام الجناح الأيمن داومان بأكبر عدد من المراوغات وفاز بأكبر عدد من الالتحامات ليحقق أرسنال فوزه الثامن تواليا في جميع المسابقات.
وقال
أرتيتا
للصحفيين ردا على سؤال بشأن رد فعل داومان على اختياره ضمن التشكيلة الأساسية: "مجرد ابتسامة صغيرة، هذا ما فعله".
وتابع: "يتعامل مع كل الأمور ببساطة وبشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي يلعب بها وهذا هو السر في أنه لا يثير ضجة كبيرة".
وأكمل المدرب الإسباني: "يفعل فقط ما يجيده وهو لعب كرة القدم. يلعب بشراسة. لا يكل ولا يمل. أظهر مرة أخرى الليلة بعض المهارات المذهلة وقدرة كبيرة على مراوغة لاعبين بهذا المستوى من
الدوري الممتاز
في سن 15 عاما. إنه لاعب مميز بالتأكيد".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
هاري كين يتخطى رونالدو وهالاند ويكتب التاريخ برقم قياسي جديد
17:55 | 2025-09-26
17:55 | 2025-09-26
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
17:40 | 2025-10-14
05:02 | 2025-10-16
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
17:40 | 2025-10-14
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم الإفريقية
04:19 | 2025-10-09
ارسنال
داومان
رابطة الأندية الإنجليزية
الدوري الممتاز
كأس الرابطة
الإنجليزية
برايتون
أرتيتا
أرسنال
حامات
+A
-A
رسمياً.. يوفنتوس يتعاقد مع سباليتي حتى 2026
14:18 | 2025-10-30
لهذا السبب.. ريال مدريد يقاضي "يويفا"
07:40 | 2025-10-30
شرط وحيد يقف امام انتقال أوسيمين الى برشلونة
07:20 | 2025-10-30
13 ميدالية.. العراق يحقق قفزة نوعية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
05:12 | 2025-10-30
بينها القوة الجوية.. أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من دوري النجوم
03:15 | 2025-10-30
تحديث ثوري يطرق أبواب كرة القدم.. باستخدام الـ"VAR"
14:06 | 2025-10-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
بغداد.. الإطاحة بعصابة لسرقة المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والاماكن الصناعية (فيديو)
13:14 | 2025-10-30
13:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
06:14 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
03:51 | 2025-10-30
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
البصرة.. تظاهرات في الفاو للمطالبة بفرص عمل لأبناء القضاء
11:42 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
