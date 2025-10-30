Alsumaria Tv
البث المباشر
مسؤول أمريكي يكشف عن مهلة جديدة لحماس
داومان يدخل تاريخ أرسنال برقم قياسي

رياضة

2025-10-30 | 12:27
داومان يدخل تاريخ أرسنال برقم قياسي
115 شوهد

أثار ماكس داومان جوهرة أرسنال إعجاب مدربه ميكل أرتيتا بعدما أصبح أصغر لاعب سنا يشارك أساسيا في تاريخ النادي، وذلك خلال الفوز على برايتون 2-0 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وشارك داومان، الذي يلعب في أكاديمية أرسنال منذ 2015، لأول مرة مع الفريق الأول من على مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الموسم قبل أن يحطم أمس الأربعاء وهو بعمر 15 عاما و302 يوما فقط، الرقم القياسي لأصغر لاعب سنا يشارك أساسيا مع الفريق والذي كان يحمله جاك بورتر.
وقد شارك الحارس بورتر أساسيا في كأس الرابطة العام الماضي حين كان عمره 16 عاما و72 يوما.
وقام الجناح الأيمن داومان بأكبر عدد من المراوغات وفاز بأكبر عدد من الالتحامات ليحقق أرسنال فوزه الثامن تواليا في جميع المسابقات.
وقال أرتيتا للصحفيين ردا على سؤال بشأن رد فعل داومان على اختياره ضمن التشكيلة الأساسية: "مجرد ابتسامة صغيرة، هذا ما فعله".
وتابع: "يتعامل مع كل الأمور ببساطة وبشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي يلعب بها وهذا هو السر في أنه لا يثير ضجة كبيرة".
وأكمل المدرب الإسباني: "يفعل فقط ما يجيده وهو لعب كرة القدم. يلعب بشراسة. لا يكل ولا يمل. أظهر مرة أخرى الليلة بعض المهارات المذهلة وقدرة كبيرة على مراوغة لاعبين بهذا المستوى من الدوري الممتاز في سن 15 عاما. إنه لاعب مميز بالتأكيد".
