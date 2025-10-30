رسمياً.. يوفنتوس يتعاقد مع سباليتي حتى 2026

ويملك سباليتي، المولود في تشرتالدو بمقاطعة عام 1959، مسيرة تدريبية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، قاد خلالها عددا من الأندية الإيطالية والروسية محققا نجاحات بارزة، أبرزها تتويجه مع بلقب موسم 2022-2023 بعد غياب دام أكثر من 30 عاما.وسبق لسباليتي أن درّب أندية وإنتر وزينيت سان ، وحقق خلالها عدة بطولات محلية ودولية، كما تولى تدريب المنتخب الإيطالي حتى يونيو الماضي.وقال في بيانه الرسمي: "نرحب بالمدرب الجديد الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة… أهلاً بك في عائلة ، وبالتوفيق يا مستر سباليتي".