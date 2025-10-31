اليوم.. أربع مباريات في ختام الجولة السادسة من دوري نجوم العراق

ويستضيف فريق عند الساعة السادسة مساءً على في ، في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض لمواصلة نتائجهم الجيدة، فيما يأمل القاسم في الخروج من دوامة النتائج السلبية.واليوم ايضاً، تقام مباراتان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، إذ يلتقي مع على ، في حين يواجه الطلبة على في الذي تراجع ترتيبه إلى المركز السابع عشر.أما آخر مواجهات الجولة فتجمع بالكهرباء عند الساعة العاشرة مساءً على ملعب في البصرة، حيث يسعى الكرخ لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه السابق على ، بينما يطمح الكهرباء لتصحيح مساره بعد سلسلة خسارات متتالية وضعته في مؤخرة الترتيب.وكان العراقي قد أعلن في وقت سابق عن إجراء تعديلات على مواعيد بعض مباريات الجولة بسبب أعمال الصيانة في وإقامة كرنفال جماهيري في ملعب الفيحاء، حيث تم تقديم مباراة أمانة بغداد والنجف لتُقام أمس الخميس، وتأجيل مباراة الكرخ والكهرباء إلى اليوم الجمعة.