ضربة موجعة لبرشلونة

وكشفت صحيفة " " الكتالونية أن قائمة المدرب الألماني تضم لاعبين مصابين قبل المباراة المرتقبة.وأفادت الصحيفة أن المهاجم أصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع الدنماركي .كما أكدت التقارير أن وحارس المرمى خوان غارسيا لم يصلا بعد إلى الجاهزية الكاملة، رغم مشاركتهما في التدريبات، كما يبدو أن الجناح البرازيلي رافينيا يقترب أيضا من التعافي والعودة قريبا.في المقابل ما يزال كل من وغافي، إضافة إلى الحارس الألماني ، بعيدين عن الملاعب، في ظل استمرار مرحلة التعافي من الإصابات.ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر .