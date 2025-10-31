الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545507-638974908966880673.jpeg
ضربة موجعة لبرشلونة
رياضة
2025-10-31 | 02:59
0 شوهد
السومرية
نيوز- رياضي
يستعد برشلونة لاستقبال إلتشي مساء الأحد المقبل على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من
الدوري الإسباني
، وسط أزمة إصابات تضرب صفوف الفريق.
وكشفت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" الكتالونية أن قائمة المدرب الألماني
هانسي فليك
تضم
ثمانية
لاعبين مصابين قبل المباراة المرتقبة.
وأفادت الصحيفة أن المهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
أصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع الدنماركي
أندرياس كريستنسن
.
كما أكدت التقارير أن
داني أولمو
وحارس المرمى خوان غارسيا لم يصلا بعد إلى الجاهزية الكاملة، رغم مشاركتهما في التدريبات، كما يبدو أن الجناح البرازيلي رافينيا يقترب أيضا من التعافي والعودة قريبا.
في المقابل ما يزال كل من
بيدري
وغافي، إضافة إلى الحارس الألماني
مارك أندريه تير شتيغن
، بعيدين عن الملاعب، في ظل استمرار مرحلة التعافي من الإصابات.
ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب
الليغا
برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر
ريال مدريد
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
