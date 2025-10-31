اليوم.. منتخب الناشئين يواجه لبنان لحسم التأهل في بطولة غرب آسيا

ويسعى منتخبنا الوطني للناشئين لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاثة ليتمكن من العبور الى الدور المقبل.وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد خاض مباراتين خسر في الأولى أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وحقق الفوز في الثانية على منتخب بأربعة أهداف نظيفة.وينص نظام المسابقة على تأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى صاحب المركز الثاني، إلى الدور نصف النهائي.