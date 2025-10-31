مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

وقام خوان إغناسيو غاياردو، مدير صحيفة ماركا ونائب الإعلام الرياضي الأوروبي، بتسليم الجائز لمبابي، في حفل خاص أقيم بملعب سانتياغو برنابيو، بحضور رئيس .وأنهى الهدّاف الفرنسي الموسم متصدرًا ترتيب هدافي بعد تسجيله 31 هدفًا منحتْه 62 نقطة في الترتيب العام، ليكتب اسمه للمرة الأولى في سجل المتوجين بالجائزة المرموقة.وقال مبابي عقب تسلمه الجائزة: "قبل أي شيء، أود أن أشكر زملائي في الفريق. هذا العام نملك مجموعة مذهلة. الجوائز الجماعية تظل الأهم بالنسبة إليّ".وأضاف: "اللعب لريال حلم تحقق. الحصول على الحذاء الذهبي بقميص هذا النادي يجعل اللحظة أكثر تميزًا".