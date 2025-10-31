الموهبة المغربية تدفع برشلونة وإشبيلية للسباق عليها.. من هو زابيري؟

ويبلغ زابيري من العمر 19 عامًا، وقد خطف الأنظار خلال تحت 20 عامًا مع المنتخب ، بعدما قاد “الأشبال” إلى التتويج باللقب العالمي.وتألق ياسر زابيري بشكل لافت في المباراة النهائية أمام بتسجيله هدفي الفوز، كما أنهى البطولة برصيد خمسة أهداف جعلته ثالث هدافي المسابقة.ورغم أن مشاركاته مع ناديه كانت محدودة هذا الموسم، فإن أداءه المميز على الصعيد الدولي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.ويرى في اللاعب فرصة مثالية بالنظر إلى قيمته السوقية المنخفضة (600 ألف يورو)، ما يجعله خيارًا ماليًا مناسبًا لتعزيز الفريق دون تحمل نفقات كبيرة.ولا يقتصر الاهتمام بزابيري على النادي الأندلسي، إذ ذكرت التقارير أن أندية برشلونة الإسباني بورتو وبنفيكا البرتغاليين تتابعه عن قرب، ما قد يجعل سباق التعاقد معه محتدمًا خلال الأسابيع المقبلة.ويراهن المدير الرياضي لإشبيلية أنطونيو كوردون على سرعة التحرك لإقناع اللاعب وممثليه بالانتقال إلى ، إذ يرى فيه مشروع نجم مستقبلي قادر على التطور السريع.