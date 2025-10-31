الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545565-638975386002743144.jpg
مدريد يرفض صفقة تبادلية مع يونايتد.. ماذا حصل؟
رياضة
2025-10-31 | 16:14
103 شوهد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صفقة تبادلية مثيرة بين
ريال مدريد
ونظيره
مانشستر يونايتد
الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعام 2026.
وأكدت التقارير، أن نادي
مانشستر يونايتد
الإنجليزي أقترح صفقة تبادلية مع
نادي ريال مدريد
بشأن إعارة بين
كوبي ماينو
وإندريك، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأصبح المهاجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب فريق
ريال مدريد
، خارج حسابات المدرب
تشابي ألونسو
المدير الفني
للنادي الملكي حيث لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.
قالت شبكة TEAMtalk العالمية، إن
نادي مانشستر
يونايتد
بات مستعدًا الآن لإعارة ماينو إلى
ريال
مدريد
في يناير، مقابل انتقال المهاجم البرازيلي الواعد إندريك إلى أولد ترافورد.
وأضافت، أن
مانشستر
يونايتد يريد من إندريك أن يكون منافسًا للمهاجم
بنجامين سيسكو
في خط الهجوم، خاصة بعد أن عبر زيركزي هو الآخر عن رغبته في الرحيل خلال يناير نتيجة قلة دقائق اللعب.
وأكملت، أن ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة موجعة ليونايتد في هذا الملف، إذ تشير التقارير إلى أن اهتمام أندية أخرى بالبرازيلي إندريك سيفشل أي محاولة من
الشياطين الحمر
لإتمام الصفقة التبادلية.
واختتمت، أن أي نادٍ يرغب في استعارة إندريك خلال يناير سيتعين عليه استيفاء ثلاثة شروط محددة من ريال مدريد ومع ذلك، يبدو أن الوجهة الأقرب للاعب ستكون أولمبيك
ليون
الفرنسي، حيث بدأت بالفعل المفاوضات بشأن انتقاله المؤقت، في صفقة يفضلها اللاعب شخصيًا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في هذه المرحلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
صفقة صادمة.. مانشستر يونايتد يضم حارساً جديداً
09:36 | 2025-09-01
مدرب مان يونايتد يرفض تغيير أسلوب اللعب: حتى البابا لن يقنعني
08:30 | 2025-09-20
ريال مدريد يقترب من خطف صفقة ليفربول الفاشلة
05:26 | 2025-10-06
حماس تكشف تبادل قوائم الأسرى مع إسرائيل خلال مباحثات مصر
04:38 | 2025-10-08
مدريد
يونايتد
مانشستر يونايتد
نادي ريال مدريد
الشياطين الحمر
بنجامين سيسكو
تشابي ألونسو
نادي مانشستر
المدير الفني
ريال مدريد
لماذا رفض مبابي مقارنته برونالدو.. مرجع مدريد الافضل
18:05 | 2025-10-31
الموهبة المغربية تدفع برشلونة وإشبيلية للسباق عليها.. من هو زابيري؟
14:51 | 2025-10-31
بعد الخسارة من لبنان.. منتخب ناشئة العراق يودع بطولة غرب آسيا
10:09 | 2025-10-31
مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي
09:16 | 2025-10-31
اليوم.. منتخب الناشئين يواجه لبنان لحسم التأهل في بطولة غرب آسيا
04:01 | 2025-10-31
ضربة موجعة لبرشلونة
02:59 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
أمن
23.68%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
محليات
23.54%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
اقتصاد
21.72%
11:10 | 2025-10-30
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
11:10 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
12.06%
03:46 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:46 | 2025-10-30
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
محليات
9.7%
13:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
13:57 | 2025-10-31
بعد انتشار فيديو الاعتداء على عراقيين.. سوريا تعلّق: إشكال فردي عُولج فوراً
دوليات
9.31%
07:26 | 2025-10-30
بعد انتشار فيديو الاعتداء على عراقيين.. سوريا تعلّق: إشكال فردي عُولج فوراً
07:26 | 2025-10-30
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
05:18 | 2025-10-31
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
03:58 | 2025-10-31
أب لأربعة أطفال... علاج خاطئ يشل حركة عبدالله حركته في المشي!
03:02 | 2025-10-31
بغداد.. الإطاحة بعصابة لسرقة المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والاماكن الصناعية (فيديو)
13:14 | 2025-10-30
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
