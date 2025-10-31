مدريد يرفض صفقة تبادلية مع يونايتد.. ماذا حصل؟

وأكدت التقارير، أن نادي الإنجليزي أقترح صفقة تبادلية مع بشأن إعارة بين وإندريك، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأصبح المهاجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب فريق ، خارج حسابات المدرب للنادي الملكي حيث لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.قالت شبكة TEAMtalk العالمية، إن بات مستعدًا الآن لإعارة ماينو إلى في يناير، مقابل انتقال المهاجم البرازيلي الواعد إندريك إلى أولد ترافورد.وأضافت، أن يونايتد يريد من إندريك أن يكون منافسًا للمهاجم في خط الهجوم، خاصة بعد أن عبر زيركزي هو الآخر عن رغبته في الرحيل خلال يناير نتيجة قلة دقائق اللعب.وأكملت، أن ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة موجعة ليونايتد في هذا الملف، إذ تشير التقارير إلى أن اهتمام أندية أخرى بالبرازيلي إندريك سيفشل أي محاولة من لإتمام الصفقة التبادلية.واختتمت، أن أي نادٍ يرغب في استعارة إندريك خلال يناير سيتعين عليه استيفاء ثلاثة شروط محددة من ريال مدريد ومع ذلك، يبدو أن الوجهة الأقرب للاعب ستكون أولمبيك الفرنسي، حيث بدأت بالفعل المفاوضات بشأن انتقاله المؤقت، في صفقة يفضلها اللاعب شخصيًا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في هذه المرحلة.