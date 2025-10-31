لماذا رفض مبابي مقارنته برونالدو.. مرجع مدريد الافضل

وتفوق مبابي بالأرقام على خلال موسمه الأول بقميص الفريق الملكي، إذ إن الأداء المذهل للنجم الفرنسي وضعه سريعاً في دائرة المقارنات مع أحد أعظم لاعبي النادي عبر التاريخ.وكان مبابي أنهى الموسم الماضي – الأول له بقميص – برصيد 31 هدفاً في ، ليحقق "الحذاء الذهبي الأوروبي"، إذ تفوق على جميع اللاعبين في .ورغم هذا التفوق المبكر، يرى الكثيرون أن الطريق لا يزال طويلاً أمام مبابي لبلوغ ما حققه ، صاحب الحضور الأسطوري في ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث قاد الفريق لسلسلة إنجازات تاريخية على مدار تسع سنوات.وفي حديثه عن تلك المقارنات المتكررة، بدا مبابي متحفظاً عند سؤاله حول إمكانية خطف لقب الهداف التاريخي للنادي من رونالدو، مؤكداً أنه يركز فقط على مسيرته الحالية مع ريال .وقال مبابي: "لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال، الجميع يعلم أن هو المرجع في مدريد، إنه الأفضل".وأضاف: "أنا هنا منذ عام ونصف، وهو هنا منذ تسع سنوات، لا أستطيع مقارنة نفسي بما فعله؛ طريقي مختلف".وأردف النجم الفرنسي: "أريد أن أشق طريقي الخاص، لكن ذكر اسمي إلى جانب كريستيانو شرف كبير، إنه أمر رائع لكنه لا يغيّر من تركيزي."واختتم مبابي حديثه بالتأكيد على أهدافه الكبرى مع الفريق: "أركز فقط على شق طريقي الخاص، ومساعدة الفريق، والفوز بكل لقب ممكن".يذكر أن كريستيانو رونالدو يعد الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد في كل البطولات، وذلك بواقع 450 هدفاً.