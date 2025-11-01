إيقاف مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة

وقال المتحدث باسم المطار أن الملاحة الجوية توقفت، وتم تحويل "سلسلة كاملة من الرحلات الجوية" إلى مدن ألمانية أخرى خلال فترة الإغلاق. مضيفا انه، "نتوقع أن الخطر تم تجنبه في الوقت الحالي".أكدت شرطة ولاية ، التي يقع فيها المطار، تلقيها بلاغاً عن مشاهدة طائرة مسيرة، مشيرة إلى نشر سيارات دورية ومروحية.حذر القادة الألمان مراراً من تزايد تهديد الطائرات المسيرة، بعد مشاهدتها بشكل متكرر في أجواء المطارات والمواقع العسكرية الحساسة هذا العام.كما أوقفت مطارات في والنرويج وبولندا مؤخراً الملاحة الجوية بسبب رصد طائرات مسيرة ومناطيد مجهولة.في المقابل، وجهت ورومانيا وإستونيا أصابع الاتهام إلى بشأن المسيرات، ونفت هذه المزاعم.سجلت ألمانيا العديد من حالات تحليق الطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة فوق قواعد عسكرية ومواقع صناعية وبنى تحتية حيوية أخرى.