مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
سرقة منزل لاعب عالمي أثناء مشاركته في مباراة فريقه

رياضة

2025-11-01 | 03:35
سرقة منزل لاعب عالمي أثناء مشاركته في مباراة فريقه
84 شوهد

السومرية نيوز- رياضي
تعرض منزل لاعب نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، شاي غيلغوس ألكسندر، للسرقة خلال مباراة فريقه ضد واشنطن ويزاردز.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن عملية الاقتحام وقعت مساء الخميس الفائت في منطقة نيكولز هيلز الهادئة قرب أوكلاهوما سيتي، وفقا لما أفادت به شبكة abc news.
وأكدت الشرطة أنها تلقت بلاغا عن السرقة خلال تواجد اللاعب في الملعب، مشيرة إلى أن المنزل كان خاليا لحظة وقوع الحادث، وأن الجناة تمكنوا من الهرب وبحوزتهم مقتنيات ثمينة.
ولا تزال قوات الأمن تعمل على جمع الأدلة وتحديد هوية المتورطين.
اخترنا لك
حتى 2030.. تفاصيل عقد راشفورد الجديد مع برشلونة
04:57 | 2025-11-01
بعد الكلاسيكو.. تفاصيل جديدة عن خلاف ألونسو وفينيسيوس
04:46 | 2025-11-01
عودة علي الحمادي تُنعش آمال العراق قبل موقعة الإمارات
04:29 | 2025-11-01
للحفاظ على الصدارة.. ريال مدريد يواجه فالنسيا اليوم في لقاء ناري
03:50 | 2025-11-01
إيقاف مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة
02:59 | 2025-11-01
لماذا رفض مبابي مقارنته برونالدو.. مرجع مدريد الافضل
18:05 | 2025-10-31
تبعات قصة &quot;حكم الإعدام&quot;.. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
30.47%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
18.54%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ&quot;المشروع الثوري&quot;
16.21%
11:10 | 2025-10-30
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
11:10 | 2025-10-30
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر &quot;قادم من العراق&quot;.. طائرات او &quot;توغل بري&quot;
15.91%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
11.67%
13:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
13:57 | 2025-10-31
بعد الخسارة من لبنان.. منتخب ناشئة العراق يودع بطولة غرب آسيا
7.2%
10:09 | 2025-10-31
بعد الخسارة من لبنان.. منتخب ناشئة العراق يودع بطولة غرب آسيا
10:09 | 2025-10-31
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
Play
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
05:18 | 2025-10-31
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
Play
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
03:58 | 2025-10-31
أب لأربعة أطفال... علاج خاطئ يشل حركة عبدالله حركته في المشي!
Play
أب لأربعة أطفال... علاج خاطئ يشل حركة عبدالله حركته في المشي!
03:02 | 2025-10-31
بغداد.. الإطاحة بعصابة لسرقة المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والاماكن الصناعية (فيديو)
Play
بغداد.. الإطاحة بعصابة لسرقة المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والاماكن الصناعية (فيديو)
13:14 | 2025-10-30
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
Play
فيديو متداول.. سوريون يوقفون عجلات العراقيين "ثأرا" لحكم الإعدام بحق سوري في العراق
06:14 | 2025-10-30
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
Play
طفلة تصرخ وشخص "يجلد".. مقطع متداول لتعنيف "قاسٍ" ودعوة لتدخل أمني
03:51 | 2025-10-30
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
Play
المئات يسيرون بتشييع الغريق حسين الجياشي... ومساجد الكريعات "تحشد" للمشاركة (فيديو)
02:38 | 2025-10-30
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
Play
بالفيديو.. الداخلية تصدر تحذيرا خطيرا للاهالي
13:56 | 2025-10-29
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
Play
حملة “بُناة العزم” تُحدث نقلة خدمية في جزيرة بغداد بإشراف مثنى السامرائي
12:45 | 2025-10-28
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
Play
ترامب يرقص داخل قاعدة عسكرية في اليابان
12:20 | 2025-10-28
