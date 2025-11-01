للحفاظ على الصدارة.. ريال مدريد يواجه فالنسيا اليوم في لقاء ناري

وتنطلق المواجهة المنتظرة بين وفالنسيا، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.ويدخل اللقاء بقيادة مدربه الإسباني ، باحثًا عن مواصلة سلسلة انتصاراته لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا، وتوسيع الفارق مع غريمه برشلونة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.ويخوض الفريق الملكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على برشلونة بنتيجة 2-1 في بالجولة الماضية، إلا أنه سيعاني من غيابات مؤثرة أبرزها ، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الكلاسيكو، إلى جانب استمرار غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر الذي لم يشارك منذ بداية الموسم.وتُعد مواجهة بمثابة اختبار جدي لريال مدريد قبل القمة المرتقبة أمام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.أما فالنسيا، بقيادة المدرب كوربران، فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد تعيد الثقة للاعبيه، وتضع حدًا لنزيف النقاط، في محاولة لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.