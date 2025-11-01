عودة علي الحمادي تُنعش آمال العراق قبل موقعة الإمارات

دخل اللقاء في الدقيقة الـ60 وقدم أداءً جيدًا بعد غياب استمر أسابيع، حاصلاً على تقييم 6.6، في مؤشر إيجابي على تعافيه الكامل وجاهزيته للعودة إلى مستواه المعروف.وتأتي عودة المهاجم العراقي في توقيت مهم للغاية، قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة التي ستجمع منتخب بنظيره الإماراتي في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى 2026.ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد في ، فيما تُقام مواجهة الإياب في يوم 18 من الشهر ذاته.ويُنتظر أن تشهد قائمة المنتخب العراقي المقبلة استدعاء الحمادي، خاصة بعد تأكيد جاهزيته البدنية والفنية، إذ يُعوّل الجهاز الفني على خبرته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهتين الحاسمتين.وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في خلال آذار/مارس المقبل.عودة الحمادي إذًا لا تمثل مجرد مشاركة في مباراة مع فريقه، بل جرعة أمل لجماهير " " التي تنتظر بروز نجمها مجددًا في لحظة مفصلية من مشوار الحلم العالمي.