بعد الكلاسيكو.. تفاصيل جديدة عن خلاف ألونسو وفينيسيوس

واشتبك لفظياً مع عند خروج البرازيلي من مباراة قبل دقائق من النهاية، حيث انفجر اللاعب غاضباً عند مشاهدة رقمه على لوحة استبدال اللاعبين.من جانبه، وجه ألونسو كلمات حادة إلى جونيور عند خروجه من أرض الملعب عندما أكد اللاعب نيته ترك النادي.وأوضح ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء وفالنسيا في الدوري أن فينيسيوس اعتذر له يوم الأربعاء خلال اجتماع مع لاعبي الفريق.وأتبع: "لقد تحدث بصراحة وكان جيدًا جدًا. بالنسبة لي هذا يحسم الأمور".وعبر ألونسو عن تقديره للاعتذار الذي قدمه إليه فينيسيوس: "لقد قال كلاماً قيمًا للغاية وإيجابيًا. لقد أظهر صدقه؛ وتحدث من القلب.".ونفى مدرب وجود أي نوايا سيئة من ناحيته ضد البرازيلي: "لقد حُسم الأمر.. لدينا مباراة، ولن يكون هناك أي رد فعل ثأري ضده.. أعتقد أن الفريق، والجميع، بمن فيهم فينيسيوس، مُركزون على الأهم".