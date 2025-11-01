حتى 2030.. تفاصيل عقد راشفورد الجديد مع برشلونة

ويحق لبرشلونة التعاقد مع راشفورد مقابل 30 مليون يورو في الصيف المقبل، حال قرر الاحتفاظ باللاعب الإنجليزي بشكل نهائي.وبات راشفورد أحد العناصر الأساسية في ، حيث سجل 5 أهداف منذ انتقاله للفريق الكتالوني مطلع الموسم الماضي الجاري.وكشفت صحيفة "سبورت" ، أن بيئة اللاعب، وبالتحديد وكلاء راشفورد، قد بدأت بالفعل محادثات أولية مع ، مبدية استعدادًا غير مسبوق للتوصل إلى اتفاق يُراعي الظروف الاقتصادية للنادي الكتالوني.ويمتد الاتفاق المقترح حتى عام 2030، مما يمنح اللاعب استقراراً مهنياً كبيراً في السنوات القادمة، ويضمن في الوقت ذاته مصلحة اللاعب على المدى الطويل.ووافق اللاعب على تخفيض راتبه السنوي بشكل كبير عن ما يتقاضاه حاليًا، وهو ما يمثل تنازلاً جوهريًا لتسهيل تسجيله في قائمة الفريق.ويرى راشفورد أن ضمان الاستقرار في نادٍ بحجم برشلونة وبعقد طويل الأمد، سيحقق له العائد الأكبر على المدى الطويل، متفوقًا على مجرد الراتب السنوي المرتفع.