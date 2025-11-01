فريق كرة طائرة امريكي "يحتفل" بعودة مدربته بعد مهمة عسكرية في العراق

وتقول وسائل اعلام أمريكية، ان ماكدانييل عادت للتو إلى منزلها من مهمتها في مع قوات احتياطي الأمريكية، والتقت بفريقها في موريس تاون قبل بطولة TCCAA.ماكدانييل، رقيبة أركان في قوات الاحتياط، أُرسلت إلى الخدمة في أبريل، ويقود شقيقها، ماكدانييل، الفريق في غيابها كمدرب مساعد، ولكن حتى من خارج البلاد، لم تفارق بيتون فريقها أبدًا.قامت ببث المباريات في ساعات الصباح الباكر، وكانت تتحدث مع اللاعبين عبر تطبيق تيمز بعد كل فوز، وانضمت إلى اجتماعات افتراضية للمساعدة في التخطيط للتدريبات ومراجعة فيلم اللعبة.قالت ميسر، لاعبة الفريق في السنة الثانية والتي لعبت مع ماكدانييل في بويد بوكانان في ، إن تفاني مدربتها يلهم الفريق بأكمله، وهي أروع شخص أعرفه، إنها تضعنا في الأول حتى وهي على بُعد آلاف الأميال تخدم وطننا، نحن نلعب من أجل أنفسنا، ولكننا نلعب من أجلها أيضًا".أصبح التدريب شأنًا عائليًا لعائلة ماكدانيلز، تولى نولان المسؤولية خلال مهمة شقيقته، وتولى والدتهما، كارولين، دور "أم" الفريق، حيث كانت مسؤولة عن وجبات الطعام والغسيل والمعدات، وقالت بيتون: "لم يكن كل هذا ممكنًا لولا أخي وأمي ودعم بناتنا، لقد مكّنوني من البقاء على اتصال حتى من العراق".وتقول ماكدانييل، التي عادت الآن إلى منزلها، إنها مستعدة للعودة إلى صالة الألعاب الرياضية وتدريب لاعبيها شخصيًا وهو الأمر الذي كانت تنتظره منذ أشهر.